В соответствии с указом президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана от 6 апреля 2024 года правительство Турции реорганизовало свое министерство иностранных дел.
В целях укрепления связей с Организацией тюркских государств был создан Генеральный директорат по Центральной Азии и Организации тюркских государств.
Другие изменения включают в себя:
- Отдел по Америке и Латинской Америке был разделен на отдельные подразделения, что позволит применять более тонкий подход.
- Главное управление по делам Южной Азии Иран и Ирак было разделено 0 вместо этой структуры создано Ирано-иракское главное управление.
- Было создано Главное управление гуманитарной и технической помощи.
- Главное управление информации было преобразовано в Главное управление общественной дипломатии и стратегических коммуникаций. Это позволяет выделить пресс-службу министерства в отдельное подразделение.
- Консульские и иммиграционные вопросы были переданы в отдельные генеральные управления.
- Создан новый директорат по международному посредничеству.
- Создан генеральный директорат по научно-технической политике. /// nCa, 8 апреля 2024 г.