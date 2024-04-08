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Реструктуризация министерства иностранных дел Турции – создано новое главное управление внешней политики и Центральной Азии

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В соответствии с указом президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана от 6 апреля 2024 года правительство Турции реорганизовало свое министерство иностранных дел.

В целях укрепления связей с Организацией тюркских государств был создан Генеральный директорат по Центральной Азии и Организации тюркских государств.

Другие изменения включают в себя:

  • Отдел по Америке и Латинской Америке был разделен на отдельные подразделения, что позволит применять более тонкий подход.
  • Главное управление по делам Южной Азии Иран и Ирак было разделено 0 вместо этой структуры создано Ирано-иракское главное управление.
  • Было создано Главное управление гуманитарной и технической помощи.
  • Главное управление информации было преобразовано в Главное управление общественной дипломатии и стратегических коммуникаций. Это позволяет выделить пресс-службу министерства в отдельное подразделение.
  • Консульские и иммиграционные вопросы были переданы в отдельные генеральные управления.
  • Создан новый директорат по международному посредничеству.
  • Создан генеральный директорат по научно-технической политике. /// nCa, 8 апреля 2024 г.

 

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