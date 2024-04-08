Реструктуризация министерства иностранных дел Турции – создано новое главное управление внешней политики и Центральной Азии

В соответствии с указом президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана от 6 апреля 2024 года правительство Турции реорганизовало свое министерство иностранных дел.

В целях укрепления связей с Организацией тюркских государств был создан Генеральный директорат по Центральной Азии и Организации тюркских государств.

Другие изменения включают в себя: