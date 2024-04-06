News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Брюсселе прошли консультации по транспортной связуемости между ЦА и ЕС

В Брюсселе прошли консультации по транспортной связуемости между ЦА и ЕС

By

В рамках экспертного политического мероприятия Connecting Europe Days 2024 по развитию трансъевропейской транспортной системы (TEN-T), проходящего в Брюсселе, Бельгия, со 2 по 5 апреля, состоялась консультация по возможностям транспортного сообщения между Европой и Центральной Азией, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

Во встрече принимал участие начальник управления внешнеэкономических связей и логистики Агентства морского и речного транспорта Туркменистана. Свою презентацию он посвятил ключевым направлениям транспортной дипломатии Туркменистана, а также реализуемым в настоящее время крупным проектам регионального значения, в которых задействована туркменская транспортная система.

В частности, обсуждались перспективы развития устойчивой транспортной системы в Центральной Азии и их сопряжение с политикой TEN-T Европейского Союза. В этом контексте, рассматривались выводы, опубликованные в июне 2023 года в аналитическом исследовании по транспортной системе Центральной Азии, проведенном Европейским банком реконструкции и развития, обсуждались направления и возможности подхода TEN-T, который может быть использован в Центральной Азии.

В рамках мероприятия состоялись двусторонние переговоры между специалистами по транспорту стран Центральной Азии и экспертами по политике TEN-T из Европы. В ходе этих переговоров стороны пришли к мнению, что создание совместной платформы для сближения Евросоюза и Центральной Азии в транспортном дискурсе может дать положительный результат.

Представитель Туркменистана заявил о готовности организовать встречу в Ашхабаде европейских госорганов и компаний в рамках следующего министериала Европейский союз – Центральная Азия в 2024 году.

Политика TEN-T (трансъевропейская транспортная сеть), является ключевым инструментом развития согласованной, эффективной, мультимодальной и высококачественной транспортной инфраструктуры на территории ЕС. В нее входят железные дороги, внутренние водные пути, короткие морские судоходные пути и дороги, соединяющие городские узлы, морские и внутренние порты, аэропорты и терминалы. ///nCa, 6 апреля 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Евросоюз и Центральная Азия обсудят в Самарканде возможности цифровой, транспортной и энергетической связуемости
  2. В ТПП Исламабада призывают к улучшению транспортной связуемости с Туркменистаном
  3. В Брюсселе состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС
  4. Узбекистан активно пытается преодолеть внутриконтинентальную замкнутость, используя возможности транспортной связуемости через Кавказ
  5. В Ашхабаде прошли туркмено-узбекские политические консультации
  6. Казахстан строит новую железную дорогу, которая повысит качество связуемости между с Узбекистаном и в Центральной Азии
  7. В Ашхабаде прошли переговоры между Генпрокурором России и Туркменскими силовыми ведомствами
  8. Начались политические консультации между Туркменистаном и США
  9. Товарооборот между Россией и Казахстаном занимает львиную долю в торговле между РФ и Центральной Азией
  10. Центральная Азия и Инициатива BRI могут открыть новые перспективы для «сложения усилий» между Китаем и Россией
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan