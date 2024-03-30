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Туркменистан занял второе место в командном зачете Международной математической олимпиады

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29 марта 2024 года в городе Аркадаг в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева состоялась церемония награждения победителей Международной математической олимпиады среди школьников, которая прошла при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В олимпиаде приняли участие 43 школьника из Туркменистана и 85 школьников из 11 зарубежных стран.

По итогам третье место заняла команда школьников из Китая, второе место – команда Туркменистана, на первом месте – школьники из России.

Победители олимпиады, занявшие первое место, были награждены медалями, дипломами, а в подарок получили портативные компьютеры и 10-дневную поездку в оздоровительно-реабилитационный центр «Daýanç» в Национальной туристической зоне «Аваза» за счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Серебряные и бронзовые призёры были удостоены дипломов и в подарок получили смарт-часы. ///nCa, 30 марта 2024 г.

 

 

 

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