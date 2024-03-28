Туркменистан провел международную конференцию, посвящённую древней культуре Анау

Международная научная конференция «Древняя культура Анау» состоялась 27 марта в Анау, став одним из главных мероприятий по случаю провозглашения этого города культурной столицей тюркского мира в 2024 году, сообщает TDH.

В форуме, организованном Институтом истории и археологии Академии наук Туркменистана, были приглашены известные историки, археологи, этнографы, востоковеды, именитые профессора и молодые учёные, а также представители музеев из зарубежных стран, в том числе Соединённых Штатов Америки, Российской Федерации, Германии, Турции, Ирана, Пакистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и др.

В рамках пленарного заседания собравшиеся с большим интересом заслушали воспоминания Лизы Пампелли – правнучки легендарного Рафаэля Пампелли, благодаря которому культура Анау обрела всемирную известность и навсегда вошла в научную терминологию.

Сенсацией стали обнаруженные в Анау остатки хлебных злаков пшеницы и ячменя, подтверждавшие, что белая пшеница была селекционирована именно в Анау.

В ходе пленарного заседания выступили также президент Международной Тюркской академии Шахин Мустафаев, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, президент ассоциации дружбы «Республика Корея–Центральная Азия» Ли Ок Рён и другие.

По завершении пленарного заседания работа конференции продолжилась в двух секциях: «Изучение и исследование культуры Анау в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» и «Культура Анау в древние и средние века».

Как отмечалось в прозвучавших докладах, изучение памятников этой раннеземледельческой культуры началось в конце XIX века. Уникальные археологические материалы, полученные в результате проведённой впоследствии комплексной экспедиции Р.Пампелли, длительное время оставались основным источником по изучению энеолитических комплексов Центральной Азии.

Древние холмы Анау оставались в фокусе внимания учёных на протяжении всего ХХ века. Обретение Туркменистаном своей независимости положило начало новому этапу в изучении этих уникальных памятников.

В конце 1990-х–начале 2000-х годов археологические изыскания на Северном холме Анау проводила туркмено-американская экспедиция под руководством известного археолога Фредрика Хиберта, по итогам которых была выпущена специальная научная монография.

Став ещё одним почётным гостем нынешней конференции, этот исследователь подчеркнул исключительную значимость исследований профессора Рафаэля Пампелли, отметив, что недавние археологические работы здесь и в Центральном Копетдаге полностью подтвердили их верность – Ахалский регион был важным центром одной из развитых и уникальных древних цивилизаций в Евразии.

Красной нитью через все выступления проходила мысль о том, что туркменская земля, приносившая богатые урожаи, является одной из древнейших колыбелей мирового земледелия.

Так, на месте, где по неоспоримым доказательствам учёных располагался древнейший очаг орошаемого земледелия, в июле 2005 года был открыт первый и единственный в мире музей пшеницы – Национальный музей «Ak bugdaý».

Самым важным экспонатом собранной здесь уникальной коллекции являются обнаруженные в 1904 году экспедицией Рафаэля Пампелли зёрна пшеницы, выращенной на туркменской земле в V тысячелетии до нашей эры, а значит, семь тысяч лет назад.

Здесь же представлены находки, обнаруженные на других земледельческих поселениях Прикопетдагской долины. Это – каменные зернотёрки, ручные мельничные жернова, бронзовые мотыга и нож, маслобойка, фрагменты керамической посуды, другие орудия труда и домашняя утварь.

В настоящее время в стране ведётся большая работа по основательному изучению, сохранению и популяризации в мире богатейшего национального историко-культурного наследия, очередным подтверждением чему стал факт объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

Все материалы форума опубликованы в отдельном сборнике. ///nCa, 28 марта 2024 г.