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Программа «Горизонт Европа» открывает новые возможности для учёных и исследователей в Центральной Азии

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Программа ЕС «Горизонт Европа» предлагает финансирование для организаций из стран Центральной Азии на исследовательские и инновационные проекты.

Что такое «Горизонт-Европа»?

«Горизонт-Европа» (Horizon Europe) – это девятая рамочная программа Европейского Союза в области исследований и инноваций с наибольшим объемом финансирования в 95,5 миллиардов евро. Сроки реализации программы – 2021-2027 годы.

Программа направлена на развитие сотрудничества и укрепление роли научных исследований и инноваций в процессах разработки, поддержки и реализации политики ЕС для решения глобальных проблем. Она обеспечивает поддержку создания и усовершенствование процесса распространения передовых знаний и технологий.

По результатам конкурса заявок Европейская Комиссия отбирает организации и физических лиц для реализации проектов.

Организации из любых стран могут подать заявку на участие в программе «Горизонт-Европа», однако условия финансирования отличаются. Автоматически имеют право на финансирование организации из государств-членов ЕС, ассоциированных стран, некоторых третьих стран, включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Цели и ожидаемые результаты проекта SECCA

Общая цель – помочь странам ЦА в создании предварительных условий и наращивании потенциала для более активного участия в исследовательских проектах, финансируемых в рамках программы «Горизонт-Европа», путем проведения оценки пробелов в знаниях и разработки дорожной карты, включая план обучения для наращивания национального потенциала.

33 проекта и 47 организаций приняли участие из стран Центральной Азии в 8-й и 9-й рамочных программах ЕС в области исследований и инноваций «Горизонт-2020» и «Горизонт-Европа». При этом, 11,06% проектных предложений получили финансирование. Туркменистан уже имеет опыт участия в данных программах. В программах «Горизонт-2020» и «Горизонт-Европа» приняло участие три проекта из Туркменистана и два общественных объединения «Ынанч вепа» и «Тебигы Кувват». Общая стоимость полученного финансирования по проектам из Туркменистана составила 79 800 Евро.

Подробная информацию о программе и участии, а также контактная форма — на странице «Горизонт Европа» на веб-сайте проекта: https://secca.eu/ru/knowledge-hub/horizoneu/introduction-horizoneu/

///nCa, 27 марта 2024 г.

 

 

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