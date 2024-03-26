В штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке состоялось специальное мероприятие к 300-летию Махтумкули Фраги и Всемирному дню поэзии

25 марта в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке состоялось специальное мероприятие, посвящённое 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, организованное Постоянным Представительством Туркменистана при ООН в сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Мероприятие было проведено под девизом «300 лет следуя дорогой мира и доверия Махтумкули Фраги» и приручено к Всемирному дню поэзии.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители Представительства ЮНЕСКО при штаб-квартире ООН, Международной организации тюркской культуры, Председатель ЭКОСОС, Постоянные Представители стран-членов ООН, сотрудники дипломатических миссий и учреждений системы ООН.

В ходе мероприятия была отмечена значимость принятия в 2023 году решения Исполнительного совета ЮНЕСКО о международном праздновании 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также провозглашения 2024 года – Годом Махтумкули Фраги в рамках ТЮРКСОЙ.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН, Посол Аксолтан Атаева открывая мероприятие подчеркнула, что поэзия Махтумкули Фраги выходит далеко за пределы национальных и языковых границ и оказывает влияние на поэтов и мыслителей во всем тюркском мире и за его пределами.

Рукописи Махтумкули Фраги, включённые в Международный реестр ЮНЕСКО «Память мира», распространялись на большом географическом пространстве, в местах, которые посещал поэт, на территории нынешней Центральной Азии, Афганистана, Кавказа, Ирана, России, Ближнего востока и других регионов мира. Это наложило отпечаток на его мировоззрение, стало стержнем его подходов, основанных на уважении к другим народам и культурам, добрососедстве, дружбе и взаимопонимании.

В то же время, находясь в других краях, Махтумкули приносил знания о своей родине, традициях и обычаях, выступая в качестве Посла туркменского народа, продвигая сотрудничество или в современном понятии диалог цивилизаций.

Было особо отмечено, что сегодня внешняя политика Туркменистана является продолжением идей великого поэта, его представлений о мире и роли туркменского народа в нём. Постоянный нейтралитет, миролюбие, равноправное и уважительное сотрудничество, укрепление глобального мира и доверия стали главными приоритетами национальной политики Туркменистана.

В этой связи подчёркнута значимость и символичность принятия в юбилейный год Махтумкули Фраги 21 марта 2024 года по инициативе Туркменистана резолюции Генеральной Ассамблеей ООН о провозглашении Международного года мира и доверия, 2025 года.

В ходе мероприятия особое внимание было обращено на роль поэзии в продвижении культуры мира в современных условиях. Были зачитаны строки из произведений Махтумкули Фраги и других выдающихся поэтов и философов из различных стран, чей юбилей также празднуется в нынешнем году, в частности 100-летие Парвины Этесами (Иран), 500-летие Луиса Вас де Камоэнса (Португалия), 100-летие Бердибека Сокпакбаева (Казахстан), 150-летие Ибн Рузайка (Оман), 200-летие Ажинияза Косыбая улы (Узбекистан), 100-летие Збигнева Герберта (Польша).

В рамках мероприятия были также продемонстрированы видеоматериалы о жизни и творчестве Махтумкули Фраги.

Участникам были вручены сборники стихов туркменского поэта на английском языке и помятые подарки, посвящённые Году Махтумкули Фраги и городу Анау, как культурной столицы тюркского мира в 2024 году. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 26 марта 2024 г.