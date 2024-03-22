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Проект ПРООН/GEF объявляет конкурс инфографики “Леса и Инновации”

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По случаю Международного дня лесов, 21 марта 2024 г.
Проект ПРООН/GEF «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод»  в Туркменистане, по случаю Международного дня лесов, 21 марта 2024 г., запускает конкурс инфографики «Леса и инновации».

Цель:

Цель конкурса – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам истощения плодородия почв и деградации земель, ведущих к опустыниванию и продемонстрировать какие последствия приносит деградация земель и нехватка воды для лесов. Конкурс нацелен на повышение осведомленности об инновационных подходах и практиках в управлении лесными ресурсами, а также привлечение внимания к важности сохранения лесов и их устойчивому использованию. Конкурс затрагивает вопросы, связанные с сохранением наземных экосистем, включая лесные экосистемы Туркменистана.

Конкурс проводится в честь Международного дня лесов учрежденного ГА ООН в 2012 году, который в этом году проходит под темой «Леса и инновация».

Задание конкурса: 

Для участия в конкурсе принимаются печатные материалы (брошюры, лифлеты), которые будут включать в себя описание лесов как важных экосистем и будут демонстрировать статистические данные о лесах Туркменистана. 

Необходимо указать: ФИО участника, возраст, наименование организации (при наличии), контактный телефон и адрес электронной почты.

Детальные требования:

  • Участники должны быть гражданами Туркменистана (в возрасте 18-35 лет);
  • Все работы должны быть представлены в формате PDF на туркменском, русском или английском языке;
  • Тема инфографики должна быть связана с инновациями в управлении лесами;
  • Инфографика должна быть яркой, понятной и информативной;
  • Во всех представленных работах должны быть использованы достоверные данные и их источники (работы без указания официальных источников не принимаются).

Заявки принимаются до 10 мая 2024 года.

Работы будут оцениваться жюри, представленное ПРООН, организациями Ынанч Вепа, Яш тебигатчи, Тебигы кувват, Эко-дурмуш, с учетом соответствия требованиям конкурса, включая качество и ясность представленной информации, достоверность данных и источников, творческий подход и оригинальность работ.

Все необходимые материалы должны быть представлены по электронной почте undptm@gmail.com или отправлены по почте по адресу: г. Ашхабад, здание ООН, Арчабиль, 21, 744036 НЕ ПОЗДНЕЕ 10 МАЯ 2024 г.. Контактное лицо – Довлет Реджепов, специалист по связям с общественностью проекта ПРООН по «Аральскому морю»: undptm@gmail.com, тел.: (99312) 488325, факс: (99312) 488311.

Церемония награждения победителей конкурса призами и грамотами от проекта ПРООН по «Аральскому морю» состоится в здании ООН, 5 июня 2024 года –  Всемирный день окружающей среды. Работы победителей конкурса будут отобраны для публикации информативных материалов в целях повышения осведомленности населения о лесных экосистемах Туркменистана. ///ПРООН Туркменистан

 

 

 

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