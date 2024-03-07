News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ПРООН расширяет знания фермеров о ведении садового хозяйства в Лебапском велаяте

ПРООН расширяет знания фермеров о ведении садового хозяйства в Лебапском велаяте

By

В рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, 5 марта 2024 года в г. Сейди, Дэневского этрапа был проведен практический семинар по развитию садоводства в пилотном регионе Лебабского велаята.

В мероприятии приняли участие представители хякимликов этрапов Дарган-ата и Дянев, специалисты по сельскому хозяйству и управлению водными ресурсами велаятского и этрапского уровня, местные фермеры-садоводы, представители земледельческих хозяйств и НПО, а также заинтересованные стороны из пилотного региона проекта и сотрудники Амударьинского государственного природного заповедника.

Данный практический тренинг является одним из серии семинаров, направленных на создание платформы для обмена опытом и улучшения теоретических знаний и практических навыков местных фермеров в садоводстве с целью повышения устойчивости к изменению климата и улучшения условий жизни местного сообщества.

На проведенном семинаре эксперты в области плодово-ягодных культур Научно-исследовательского института земледелия Министерства сельского хозяйства Туркменистана, преподаватели метеорологии Туркменского государственного педагогического института им. Сейди, а также эксперты в области водных ресурсов НПО «Тебигы Куват» г.Ашхабад и «Эко-Дурмуш» из г.Дашогуз, представили устойчивые практики и инновационные подходы в развитии садоводства, адаптированные к региону.

Г-жа Розыкульева Карьяхан, участвовавшая в семинаре, фермер, подчеркнула важность семинара, отметив: «Этот практический семинар дал нам возможность расширить наши знания, улучшить практические навыки и получить ответы на многие вопросы, связанные с ведением садового хозяйства на наших участках». Она также отметила, что предоставленная информация и раздаточный материал составлены на понятном для обычного фермера языке и очень полезны, позволяя эффективно применять теоретические знания на практике.

Для стимулирования экономического роста местного сообщества путем создания благоприятных условий для развития альтернативных источников дохода на местном уровне и внедрения успешных и наиболее устойчивых к изменению климата практик, ПРООН в Туркменистане сотрудничает с различными партнерами. Вышеупомянутый семинар был организован при поддержке со стороны ключевых партнеров проекта, включая Министерство охраны окружающей среды Туркменистана, Научно-исследовательский институт земледелия Министерства сельского хозяйства Туркменистана, а также хякимлика Лебапского велаята и хякимликов этрапа Дарганата и Дэнев.

***

Совместный проект ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» был запущен в 2022 году и направлен на долгосрочные решения для устойчивого развития и сохранения ценных экосистем Туркменского Приаралья. ///ПРООН Туркменистан, 7 марта 2024 г.

 

 

 

Related posts:

  1. ПРООН расширяет знания фермеров о ведении садового хозяйства
  2. ПРООН в Туркменистане продолжает расширять знания местных фермеров о садоводстве
  3. ПРООН и партнеры провели семинар по водной дипломатии в Лебапском велаяте
  4. ПРООН в Туркменистане расширяет возможности жизнеобеспечения местных сообществ по получению альтернативных источников доходов
  5. ПРООН расширяет возможности лиц, принимающих решения по планированию водных ресурсов в Туркменистане в условиях меняющегося климата
  6. ПРООН продолжает наращивать потенциал заинтересованных сторон в водном и сельскохозяйственном секторах Дашогузского и Лебапского велаятов Туркменистана
  7. В Дашогузе состоялся тренинг ПРООН по альтернативным источникам доходов для женщин
  8. ПРООН инициирует проведение оценки климатических рисков и уязвимости к изменению климата в Ашхабаде и Дашогузском велаяте
  9. ПРООН содействует созданию координационного механизма по межсекторальному планированию адаптации в Туркменистане
  10. ПРООН продолжает диалог о роли частного сектора в развитии национального процесса планирования адаптации в Туркменистане
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan