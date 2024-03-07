ПРООН расширяет знания фермеров о ведении садового хозяйства в Лебапском велаяте

В рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, 5 марта 2024 года в г. Сейди, Дэневского этрапа был проведен практический семинар по развитию садоводства в пилотном регионе Лебабского велаята.

В мероприятии приняли участие представители хякимликов этрапов Дарган-ата и Дянев, специалисты по сельскому хозяйству и управлению водными ресурсами велаятского и этрапского уровня, местные фермеры-садоводы, представители земледельческих хозяйств и НПО, а также заинтересованные стороны из пилотного региона проекта и сотрудники Амударьинского государственного природного заповедника.

Данный практический тренинг является одним из серии семинаров, направленных на создание платформы для обмена опытом и улучшения теоретических знаний и практических навыков местных фермеров в садоводстве с целью повышения устойчивости к изменению климата и улучшения условий жизни местного сообщества.

На проведенном семинаре эксперты в области плодово-ягодных культур Научно-исследовательского института земледелия Министерства сельского хозяйства Туркменистана, преподаватели метеорологии Туркменского государственного педагогического института им. Сейди, а также эксперты в области водных ресурсов НПО «Тебигы Куват» г.Ашхабад и «Эко-Дурмуш» из г.Дашогуз, представили устойчивые практики и инновационные подходы в развитии садоводства, адаптированные к региону.

Г-жа Розыкульева Карьяхан, участвовавшая в семинаре, фермер, подчеркнула важность семинара, отметив: «Этот практический семинар дал нам возможность расширить наши знания, улучшить практические навыки и получить ответы на многие вопросы, связанные с ведением садового хозяйства на наших участках». Она также отметила, что предоставленная информация и раздаточный материал составлены на понятном для обычного фермера языке и очень полезны, позволяя эффективно применять теоретические знания на практике.

Для стимулирования экономического роста местного сообщества путем создания благоприятных условий для развития альтернативных источников дохода на местном уровне и внедрения успешных и наиболее устойчивых к изменению климата практик, ПРООН в Туркменистане сотрудничает с различными партнерами. Вышеупомянутый семинар был организован при поддержке со стороны ключевых партнеров проекта, включая Министерство охраны окружающей среды Туркменистана, Научно-исследовательский институт земледелия Министерства сельского хозяйства Туркменистана, а также хякимлика Лебапского велаята и хякимликов этрапа Дарганата и Дэнев.

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Совместный проект ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» был запущен в 2022 году и направлен на долгосрочные решения для устойчивого развития и сохранения ценных экосистем Туркменского Приаралья. ///ПРООН Туркменистан, 7 марта 2024 г.