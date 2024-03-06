Проекты ТАПИ, ТАП и транспорт в повестке дня туркмено-афганских переговоров в Ашхабаде

5 марта 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с прибывшей в Туркменистан делегацией во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Алхаджем Нуруддином Азизи.

В рамках переговоров был обсуждён широкий комплекс вопросов, касающихся расширения двусторонних торгово-экономических отношений.

В частности, состоялся детальный обзор итогов визита афганской делегации в Туркменистан, в том числе и достигнутых договорённостей в рамках визита.

В этом контексте, стороны рассмотрели пути дальнейшего продвижения проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), строительства железных дорог из Туркменистана в афганском направлении, а также объектов социальной инфраструктуры в соседней стране.

Было проанализировано состояние работ на этих и других треках, обозначены потенциальные точки роста для двусторонней торговли и региональных транспортно-транзитных, энергетических и торговых связей, задействования логистического потенциала Туркменистана, а также развития инфраструктурных сетей с выходом на международные коридоры и хабы.

В ходе встречи также отмечена значимость визита в нашу страну представительной делегации во главе с и.о. министра промышленности и торговли Афганистана, проведенных в Ашхабаде выставки афганских товаров и совместного бизнес-форума в деле дальнейшего развития торгово-экономических связей.

По итогам встречи достигнута договорённость сторон поддерживать рабочие контакты на регулярной основе. ///МИД Туркменистана