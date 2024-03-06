Посол Туркменистана в Румынии посетил Нефтегазовый университет в Плоешти

5 марта 2024 года в Нефтегазовом университете Плоешти, Румынии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана А.Аннаева с Ректором данного ВУЗа г-ном Алин Диница.

Посол, выразив благодарность за возможность встретиться, отметил об установившемся высоком уровне двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Румынией по всем направлениям. При этом особое внимание было уделено туркмено-румынскому взаимодействию в области высшего образования, которое является примерным среди европейских стран.

В свою очередь, ректор выразил готовность и открытость к углублению и расширению взаимовыгодного сотрудничества с туркменской стороной. Также румынская сторона приветствовала установление связи между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Нефтегазовым университетом Плоешти в Румынии в области образования путем подписания в ходе визита проректора Нефтегазового университета Плоешти в Туркменистан 29 ноября 2017 года двустороннего Соглашения о сотрудничестве между названными университетами, который стал правовой базой в развитии межвузовского научно-образовательного сотрудничества.

В контексте вопросов сотрудничества между двумя ВУЗами, туркменской стороной было предложено поддержать участие профессоров и студентов Нефтегазового университета Плоешти на международных научных конференциях и олимпиадах, проводимых в Туркменистане в первой половине 2024 года.

В продолжение к этому, было предложено организовать лекции о транспортной и энергетической дипломатии Туркменистана перед студентами Университета в течении 2024 года.

В дополнение, стороны договорились изучить возможности интенсификации двусторонних контактов, в том числе путем организации культурных мероприятий (круглого стола, конференций) между Нефтегазовым университетом Плоешти и Посольством в текущем году в честь 300-летия со дня рождения великого туркменского философа Махтумкули Фраги.

В рамках своего визита в Нефтегазовый университет Плоешти Посол Аннаев также встретился с туркменскими студентами обучающимися в данном университете для ознакомления с поставленными задачами и достижениями по развитию государства, которые рассматривались 9 февраля 2024 года на расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана, а также проведенным 22 февраля 2024 года заседании Президиума Халк Маслахаты под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

В своем выступлении Посол отметил о пристальном внимании руководства страны – Президент Сердара Бердымухамедова, также Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова к вопросам туркменской молодежи. ///Посольство Туркменистана в Румынии, 5 марта 2024 г.