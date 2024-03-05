В Туркменистане проходит выставка продукции и услуг Афганистана, совместный туркмено-афганский бизнес-форум – проведен ряд параллельных мероприятий

nCa Report

4 марта 2024 года в Ашхабаде стартовала 3-дневная выставка товаров и услуг Афганистана. Состоялся также совместный туркмено-афганский бизнес-форум и ряд параллельных мероприятий. Это знаковое мегасобытие для деловых кругов Афганистана.

Афганскую делегацию возглавляет исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи. В составе афганской делегации около 275 человек, в том числе более 230 руководителей или высокопоставленных представителей компаний и других структур. В составе делегации – 15 женщин-предпринимателей.

Туркменская сторона придала этому грандиозному событию самое большое значение. Все заместители Председателя Кабинета министров Туркменистана присутствовали на церемонии открытия выставки, приняли участие в бизнес-форуме.

Позже в тот же день выставку посетил Национальный лидер туркменского народа Аркадаг Бердымухамедов.

В nCa мы освещаем это знаменательное событие в нескольких отчетах, чтобы подчеркнуть примечательные аспекты этого хорошо подготовленного мероприятия, которое привлекло большое число участников.

Мы уже сообщали о выступлении афганского министра на бизнес-форуме, где он, среди прочего, заверил, что строительство канала на реке Амударья для ирригационных нужд Афганистана не затронет интересы Туркменистана.

Мы опубликовали отчет об участии женщин-предпринимателей Афганистана в выставке.

Все наши материалы, связанные с выставкой и форумом, уже опубликованные и подлежащие публикации под отдельными заголовками, являются частью нашего всестороннего освещения этого удивительного события.

На выставке привлекательно представлены банковский сектор, сталелитейная и металлургическая промышленность, фармацевтическая промышленность, нефтегазовая промышленность, авиация и логистика, пищевая промышленность и производство напитков, производство драгоценных камней и драгоценных металлов, текстильная, ремесленная и ковровая отрасли Афганистана.

Некоторые из представленных отраслей мы рассмотрим в наших отдельных докладах.

Почти все участники выставки говорят по-английски, по-русски и по-туркменски. Это позволяет посетителям вести прямой разговор без необходимости в переводчике.

Представители афганских компаний у своих стендов могут завязывать непринужденные разговоры с посетителями. Свои презентации о представляемых фирмах они подкрепляют интересными и информативными брошюрами и флаерами.

Выступая на форуме, начальник управления аграрных реформ Министерства сельского хозяйства Туркменистана Керим Сапаров отметил, что в стране ведется планомерная работа по бесперебойному водоснабжению сельского хозяйства и одновременно эффективному использованию водных ресурсов и внедрению водосберегающих технологий.

По его словам, Туркменистан располагает 38,5 млн га естественных пастбищ, которые служат основным источником корма для крупного рогатого скота и верблюдов. В целях эффективного использования земельных и водных ресурсов создан специальный земельный фонд для сельскохозяйственных нужд. Земельные участки передаются производителям сроком на 99 лет.

По его словам, Туркменистан готов сотрудничать с братским Афганистаном в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, расширять двустороннее сотрудничество по приоритетным направлениям в этой сфере и выходить на новые формы партнерства.

Председатель Агентства “Туркмендемиреллары” (туркменские железные дороги) Азат Атамырадов сообщил, что туркменская железнодорожная компания планирует за счет собственных инвестиций построить погрузочно-разгрузочную площадку с крытым складским комплексом в сухом порту Тургунди, и работы по этому проекту уже ведутся.

Он сообщил, что пакет двусторонних меморандумов о выделении земельных участков под строительство складского комплекса и об управлении им был направлен афганской стороне по дипломатическим каналам.

По словам Атамырадова, совсем недавно, с 11 по 18 февраля, туркменские специалисты железнодорожной отрасли в ходе рабочего визита в соседнюю страну обсудили со своими афганскими коллегами подготовку проекта технико-экономического обоснования строительства железной дороги Тургунди-Герат протяженностью 173 км.

Являясь частью Лазуритового коридора, эта дорога вместе с новым грузовым терминалом в Тургунди создаст дополнительные условия для развития афганской экономики, активизации малого и среднего бизнеса в стране, экспорта афганской продукции на рынки соседних стран, Турции и Европы.

Между Туркменистаном и Афганистаном есть два пограничных железнодорожных перехода: Серхетабат-Тургунди и Имамназар-Акина. Туркменистан также построил железную дорогу Керки-Имамназар-Акина-Андхой и реализовал ряд других проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Афганистана.

Начальник Управления Министерства энергетики по международным проектам Туркменистан-Афганистан-Пакистан Мырат Артыков сообщил, что Туркменистан предпринимает последовательные шаги по увеличению объемов и диверсификации маршрутов поставок электроэнергии в Афганистан.

В настоящее время электроэнергия направляется из Туркменистана в Афганистан по маршрутам Керки-Андхой, Серхетабат-Герат, Серхетабат-Тургунди, Рабаткашан-Калайнау и Зелили-Акина. Как отметил Артыков, с момента налаживания сотрудничества в этой сфере между двумя странами объемы туркменской электроэнергии, экспортируемой в эту страну, с каждым годом растут.

В январе 2021 года были введены в эксплуатацию электростанция мощностью 500 кВт в Керкинская и линия электропередачи Керки-Андхой-Шиберган-Мазари-Шариф. Для реализации этого проекта Министерство энергетики Туркменистана построило электростанцию мощностью 500 кВт в городе Керки, линию электропередачи протяженностью 388 км от Марыйской ГЭС до города Керки, а также линию электропередачи мощностью 500 кВ от Керки протяженностью 62 км до туркмено-афганской границы.

Согласно договору купли-продажи между корпорацией “Туркменэнерго” и компанией “Da Afghanistan Breshna Sherkat” (DABS), в настоящее время в этом направлении экспортируется 220 кВ электроэнергии. В ближайшее время планируется продлить маршрут этой линии до столицы Афганистана Кабула и поставить электроэнергию мощностью 500 кВ.

В 2024 году Туркменистан намерен поставить в братский Афганистан в общей сложности 1 835 300 000 кВт-ч электроэнергии.

В то же время для полного удовлетворения спроса на электроэнергию потребителей афганских провинций Герат, Фарах и Кандагар был запущен проект линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Инвестором проекта выступает турецкая компания Calik Holding AS. Согласно концепции, представленной компанией, данный проект планируется реализовать в три этапа.

На первом этапе – строительство линии электропередачи от Марыйской ГЭС до провинции Герат протяженностью 375 км и мощностью 220 кВ; на втором – прокладка ЛЭП от Марыйской ГЭС до города Кветта в Пакистане протяженностью 1150 км и мощностью 500 кВ; на третьем – прокладка ЛЭП 220 кВ протяженностью 575 км от провинции Герат до провинции Кандагар в Афганистане.

В рамках реализации первого этапа проекта в августе 2021 года компания-инвестор завершила строительно-монтажные работы туркменской части, новая система передачи электроэнергии была приведена в состояние готовности к подключению к энергосистеме Афганистана. Одновременно компания-инвестор на безвозмездной основе провела капитальный ремонт существующей линии электропередачи 110 кВ от туркмено-афганской границы до афганского города Герат и подготовила систему электропередачи к работе на мощности 220 кВ.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по расширению электростанции “Нур-уль-Джихад” в Герате, в течение этого месяца там будет установлено современное технологическое оборудование и проведены пусконаладочные работы.

Ввод в эксплуатацию этого важного объекта позволит увеличить объем электроэнергии, поставляемой из Туркменистана в Герат, с нынешних 70 МВт до 120 МВт.

На полях выставки и форума состоялась встреча женщин-предпринимателей Туркменистана и Афганистана, в ходе которой были согласованы позиции по развитию сотрудничества и дальнейшему укреплению взаимовыгодного делового партнерства.

Афганскую группу женщин возглавляла Фериба Насери, которая рассказала о работе каждого члена возглавляемой ею делегации, а каждая участница форума добавила рассказ о себе и своем бизнесе.

Туркменскую сторону представляли члены Союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты.

Особое внимание было уделено вопросу подписания меморандума между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и женской Торгово-промышленной палатой Афганистана.

Сегодня Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана планирует провести выездные торги с участием туркменских и афганских бизнесменов. /// nCa, 5 марта 2024 г. [на основе репортажей TDH и Orient, фотографии – nCa]

Несколько фотографий с мега события: