Аркадаг Бердымухамедов посетил выставку афганских товаров – встретился с министром торговли промышленности Афганистана – на встрече присутствовал Ахмет Чалык

4 марта Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил стартовавшую в Ашхабаде выставку афганских товаров и провёл деловую встречу, посвящённую вопросам комплексного развития межгосударственного сотрудничества, сообщает TDH.

В начале осмотра выставки Аркадаг Бердымухамедов ознакомился со стендом одной из компаний Афганистана, занимающейся добычей используемого в строительстве и отделке камня.

Национальный Лидер туркменского народа рассказал, что в рамках проекта по строительству города Аркадаг существует большой интерес к современному производственному оборудованию и строительным материалам. Он высказал готовность туркменской стороны рассмотреть вопросы, связанные с участием афганских компаний в этой работе и изучением их предложений.

В ходе осмотра Аркадаг ознакомился с коврами, украшениями, строительными материалами, хозяйственной и промышленной химией, другими видами товаров, производимых в соседней стране. Также здесь были представлены овощи, фрукты, продовольственная продукция и многое другое.

Встреча с министром торговли промышленности Афганистана и Ахметом Чалыком

На полях выставки Гурбангулы Бердымухамедов провёл встречу с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи. На встрече также присутствовал глава турецкого холдинга «Çalik Holding» Ахмет Чалык.

Азизи подчеркнул, что Туркменистан накопил богатый опыт в проведении мероприятий международного уровня, и выразил заинтересованность своей страны в реализации совместных проектов.

Отмечая, что туркменский и афганский народы связывают древние традиции братства и взаимного уважения, общие духовные и исторические ценности, Аркадаг сказал, что Туркменистан исходя из своего статуса постоянного нейтралитета в урегулировании внутренней ситуации Афганистана – сторонник только политико-дипломатических усилий.

Туркменистан и Афганистан реализуют ряд крупных проектов в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортной сферах. В этой связи Аркадаг подчеркнул, что в их числе особое место занимают газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линия электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан и система железных дорог.

Успешная реализация данных проектов века будет вкладом не только в интересы наших стран и народов, но и в совершенствование социально-экономической сферы других соседних государств и народов региона, сказал он.

Строительство линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, введение в эксплуатацию на территории Афганистана электростанций при участии туркменской стороны даст мощный импульс развитию отношений в этом направлении, подчеркивается в сообщении TDH.

Аркадаг отметил, что в Туркменистане строятся транспортные коридоры международного значения. Железнодорожная ветка по маршруту Керки–Ымамназар–Акина–Андхой имеет важное значение в развитии отношений между двумя странами. И при этом большое внимание уделено значению ввода в эксплуатацию ветки Серхетабат–Тургунди, являющейся важной частью международного транспортного коридора.

В ходе встречи, отметив, что Туркменистан играет значимую роль в регионе в развитии транспортно-транзитных коридоров, Азизи подчеркнул, что афганская сторона проявляет большую заинтересованность в использовании транзитных возможностей Международного морского порта Туркменбаши. От также отметил значимость мультимодального транспортно-транзитного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Лазуритовый коридор).

Выдвинутые на встрече предложения будут изучаться, заявил Аркадаг, добавив, что Туркменистан продолжит оказывать поддержку в социально-экономическом и культурном возрождении Афганистана.

Сотрудничество в торгово-экономической сфере является основным направлением отношений между двумя странами. При этом важное значение придаётся увеличению объёмов экспорта различных продовольственных товаров, продукции перерабатывающей промышленности.

Организация экспорта экологически чистой продукции, пользующейся большим спросом на международном рынке, является одним из ключевых вопросов современности. В связи с этим придаётся важное значение всестороннему развитию торгово-экономических связей между двумя странами.

В ходе встречи было уделено важное внимание вопросам, связанным со строи­тельством на приграничной территории зерновых амбаров, торговых комплексов и других объектов.

В заключении Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что независимый нейтральный Туркменистан всегда открыт для налаживания отношений на основе взаимоуважения и взаимопонимания для любой интересующейся страны и авторитетных международных организаций региона и мира. ///nCa, 5 марта 2024 г.