Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на третьем Анталийском дипломатическом форуме

(г.Анталья, 1 марта 2024 года)

Уважаемые главы и члены делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего, выражаю признательность Президенту Турецкой Республики, моему дорогому брату Реджепу Тайипу Эрдогану за приглашение на нынешний форум.

Я также признателен организаторам за предоставленную возможность выступить на престижном форуме, который, хочу отметить, организован на высоком уровне и, вместе с тем, демонстрирует гостеприимство наших турецких братьев.

Современная конъюнктура в системе международных отношений ставит перед нами ряд серьёзных вопросов, затрагивающих, по сути, не только политику, экономику и право, но и этические, юстиционные отношения и отношения чести и достоинства.

Полагаю, сегодня данные определения нельзя рассматривать в отрыве, они – едины, а потому для поддержания политической безопасности, устойчивого и экономического развития необходимо максимально привлекать народы и государства планеты, независимо от исторической роли, численности населения, объёма валового внутреннего продукта, военного потенциала или уровня технологического развития. Следует утвердить их законные права, чтобы стать членом и субъектом современного и будущего миропорядка.

В этом отношении позиция Туркменистана тверда и ясна: подобный вопрос в столь неоднозначное время может и должен решаться посредством глобальных усилий, на основе норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций.

Туркменистан, будучи ответственным членом мирового сообщества, берёт на себя обязательства на пути к достижению этой цели.

Как известно, в сентябре 2023 года, на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, наша страна выступила с предложением о выработке Стратегии глобальной безопасности под эгидой Сообщества Наций, что рассматривается нами как система позиций и норм о структуре межгосударственных и международных отношений в XXI столетии и механизм для её выстраивания.

И какие инициативы предлагает Туркменистан, выдвигая подобную позицию?

Прежде всего, под Стратегией глобальной безопасности мы усматриваем весьма отчётливую и авторитетную позицию развивающихся стран, политическая роль и влияние которых только возрастает, а это – последовательная и позитивная тенденция. Данная ситуация требует особого внимания и соответствующего закрепления в стратегических планах Организации Объединённых Наций.

Вместе с тем в деле укрепления глобальной безопасности Туркменистан считает целесообразным усилить работу посредством региональных организаций и межгосударственных объединений, причём не только в политическом аспекте, но и в экономической и гуманитарной областях.

Нужно также выслушать мнение специализированных структур и институтов по данной проблеме и вовлекать их в решение основных вопросов глобальной политики.

Следует содействовать Организации Объединённых Наций в выполнении заложенной её основателями главной миссии – обеспечение всеобщего мира, равноправного сотрудничества и развития. Это не просто наш моральный долг, а напрямую сопряжено с нашей ответственностью реально и объективно оценивать риски и угрозы, возникающие сегодня в мире.

Наряду с этим, считаю необходимым активизировать взаимодействие других международных структур и объединений с Организацией Объединённых Наций, а также повысить роль и функции региональных представительств и учреждений ООН в решении вопросов поддержания мира на планете и миропорядка.

Основным инструментом в выполнении данных задач служит потенциал нейтралитета и превентивной дипломатии, что является атрибутивным элементом обеспечения условий для выстраивания единого диалога, нацеленного на создание с учётом интересов всех участников безопасной и устойчивой глобальной архитектуры.

Наглядное подтверждение тому – деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в столице нейтрального Туркменистана – Ашхабаде, который создан единогласным решением членов Совета Безопасности ООН и при поддержке всех стран региона. По нашему мнению, данный Центр может стать примером системного подхода в разрешении конфликтов и для выхода из сложных ситуаций – как существующих, так и потенциальных.

Нейтралитет, его нормы и практические методы должны стать более действенны и шире, чем средства, используемые сегодня в международном сообществе. Уверены, что так и будет.

Статус нейтралитета предусматривает неприсоединение к блокам, неприменение военной силы и неучастие в конфликтах. И чем больше стран будут следовать этим принципам, чем больше будет сторонников такого подхода, тем меньше вероятность возникновения конфликтов.

В данном вопросе нейтралитет способен стать позиционным плацдармом для здоровых и ответственных сил, отдельных стран или альянса государств, который позволяет урегулировать конфликтные ситуации и продемонстрировать, что возникающие разногласия, какими бы сложными и пролонгированными они ни были, их можно решить мирными методами и переговорами.

Недавно Туркменистан, придерживаясь такой позиции, выдвинул инициативу о создании Группы друзей нейтралитета на площадке Организации Объединённых Наций. К этой идее уже присоединились десятки стран, что, уверен, является продуманным решением. Сама позиция заключается в осознании многозначного характера нейтралитета и возможностей для построения мирного и безопасного будущего.

Уважаемые участники международного форума!

Современный мир не похож на тот, что был пару десятков лет назад. Он стал довольно сложным, многомерным, в нём наметился ряд параллельных тенденций, и одна из них – повышение влияния стран с переходной экономикой.

Эти страны обладают большим демографическим, научно-производственным и ресурсным потенциалом, а зачастую – географически обусловленной возможностью, благодаря которым, наряду с другими факторами, им отводится большая роль как одного из передовиков мировой экономики, провайдеров политического, социального и гуманитарного развития. Считаю, что страны с переходной экономикой должны придать импульс устойчивому во многом, но требующему перестройки мироустройству, вводить в неё новые принципы и задачи.

Речь, в первую очередь, идёт о Целях устойчивого развития. По нашему мнению, сама цель достижима лишь при обеспечении условий участия в полной мере переходной экономики в основных процессах современного мироустройства. В контексте экономической модели будущего главное внимание следует уделить распределению богатств, средствам доставки и сферам их применения. Нельзя допускать политизацию и ущемления новых подходов без разбора.

Главная роль в данном случае отводится двум направлениям, а именно – энергетической связуемости и взаимосвязанности транспортов.

Туркменистан руководствуется стратегическим курсом к реализации энергетической связуемости посредством перехода к низкоуглеродной энергетике. В данном деле, считаем, также необходимы подобные подходы, что, по сути, гарантирует равные и унифицированные благоприятные условия странам, которые стремятся продвигаться этим курсом.

Это создаст условия для получения доступа к энергосберегающим технологиям и задействования климатически и географически обусловленных преимуществ для максимального применения регенеративных источников энергии. Нынешнее время требует координации и синхронизации традиционных источников энергии с новыми, что продиктовано «зелёной повесткой». В этом плане особую роль отводим «зелёной дипломатии» и преобладанию подобной модели сотрудничества на планете, что должно базироваться на коллективной ответственности, перебороть корпоративные и групповые интересы, служить будущему.

Туркменистан исходит из необходимости формирования доступной и справедливой позиции и по вопросу в области транспортных связей, где сотрудничество может быть нацелено на инкорпорирование новых незаменяемых подходов, дополняющих прежние.

В данном контексте Туркменистан работает над реализацией евразийских мультимодальных транспортных и транзитных проектов, проходящих через Каспийское и Чёрное моря, объединяющих Европу, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион в единую транспортную систему и функционирующих по согласованным нормам и критериям.

Разумеется, что подобные усилия требуют основательного политико-дипломатического содействия, поддержки и принятия решений на уровне Организации Объединённых Наций.

Всё это прописано в инициативах Туркменистана по вопросам транспортной устойчивости и взаимодействия, которые озвучены нами на полях Организации Объединённых Наций и находят единогласную поддержку. Мы призываем государства-члены не просто ограничиться поддержкой, а добиться легализации положений Резолюций и продвинуться в практической реализации указанных в них новаторских идей и направлений сотрудничества.

Очевидно, что формирование инклюзивной транспортной системы позволит значительно нарастить международную торговлю и инвестиционную активность. Исходя из этого, предлагаем международным финансовым и экономическим институтам, таким как Всемирная торговая организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, региональным структурам, оказывать достаточную поддержку международным транспортным проектам и участвовать в принятии стратегических решений. Туркменистан открыт к переговорам по данным направлениям, готов предоставить все благоприятные условия для их участия в реализации национальных и международных проектов.

Критерий гуманизма – ещё один важный момент, роль которого в транспортном сотрудничестве постепенно возрастает. В современном мире имеются условия для повышения мобильного, быстрого передвижения людей посредством новой инфраструктуры и коротких маршрутов, что открывает дополнительные возможности для удовлетворения их потребностей в путешествиях в новые страны, поддержания контактов с представителями других народов. Это, в свою очередь, придаёт хороший импульс процессу налаживания гуманитарных связей, способствующих сближению и взаимопониманию народов планеты.

В целом, говоря о совместной работе по выработке фундаментальной модели экономики и устойчивого развития, Туркменистан обозначает её как переходный период, который обязательно включает следующие базовые тезисы:

– нивелирование уровня научно-технического прогресса, цифровизации и инновационных стандартов государств;

– безусловная приоритетность экологических критериев в экономике, торговле, на транспорте, в промышленности, при добыче и переработке сырья и в других областях;

– повышение грамотности, знаний и осведомлённости населения в области экологии;

– содействие людям, особенно молодёжи, в создании условий для экономической активности, увлечённости жизнью, коллективных начинаний, творчеству, новаторских суждений;

– системное и перманентное внимание к международному обмену знаниями и опытом в различных отраслях, стимулирование научной и молодёжной дипломатии.

Здесь Туркменистан считает необходимым активное выполнение функций международными организациями, специализированными агентствами Организации Объединённых Наций, подчёркивает важность задействования ими потенциала в исполнении посреднической функции в таких направлениях, как организация прямых переговоров с правительствами, внедрение и продвижение международных партнёрских программ.

Хочу сказать несколько слов о климатической повестке дня. Бесспорно, она остаётся приоритетным направлением и определяет курс человечества в нынешнем столетии, и это – важный фактор. Климатические показатели выходят за пределы состояний чистой природы, воздействуют на развитие стран, благополучие народов, продовольственную безопасность, воду и чистый воздух, реализацию социальных программ, целые регионы и континенты. Кроме того, они оказывают огромное влияние на осознание государствами своих обязательств в качестве справедливого распределителя благ и плодов современного мира, участника научно-технического прогресса, равноправного и весомого партнёра, источника дешёвого сырья и рабочей силы.

Вместе с тем климатическая повестка продвигается сегодня как сигнал, определяющий всеобщую безопасность и мирное сосуществование. Туркменистан выступает сторонником системного мониторинга климатической проблематики, формирования методики многостороннего наблюдения и минимизации воздействия климатических, экологических и техногенных катастроф как базиса структурной составляющей основательного подхода в обеспечении безопасности. Вместе с тем данные вопросы важно решать посредством создания специализированных центров Организации Объединённых Наций в различных частях света.

Хочу подчеркнуть, что наша страна вот уже несколько лет выступает с инициативой создания Регионального центра Организации Объединённых Наций по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, которая, уверен, получит поддержку Сообщества Наций и международных партнёров.

Уважаемые участники форума!

В начале выступления я упомянул об этике, справедливости и чести. Эти нормы, по моему мнению, продиктованы повседневной заботой о гуманизации развития международных отношений и о людях. И современная дипломатия в данном контексте должна придерживаться высокого гуманистического курса, брать на себя функцию регулятора межличностных отношений, взаимодействия между молодёжью и детьми, по линии женских организаций, межпарламентского, культурного и спортивного партнёрства, так как сегодня они имеют особое значение, способствуют снижению градуса политического недопонимания и недоверия в международных делах.

Задача и суть дипломатии – проведение переговоров, поиск точек соприкосновения, возведение прочных мостов взаимодействия. Именно на это и направлены усилия Туркменистана.

Уважаемые друзья!

Мы всегда готовы ориентировать нейтралитет и накопленный опыт миротворца на внесение своего вклада во имя интересов мира и гармоничного развития человечества.

///TDH, 1 марта 2024 г.