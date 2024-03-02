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Стартовал прием заявок от иностранных абитуриентов на получение высшего образования в Турции

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Совет высшего образования Турции увеличил число стран, где будет проводиться Международный студенческий вступительный экзамен (TR-YÖS), с 25 до 52, чтобы привлечь более квалифицированных иностранных студентов в турецкие университеты.

Иностранные студенты, желающие учиться в турецких высших учебных заведениях, могут сдать экзамен 2024 TR-YÖS/1 и использовать результаты экзамена при подаче заявления на поступление в эти учебные заведения. Экзамен состоится 18 мая этого года.

Заявки на участие в 2024-TR-YÖS/1 можно подать в период с 1 по 18 марта на сайте ÖSYM.

Подробности здесь: http://tryos.osym.gov.tr  и https://www.yok.gov.tr/en/Sayfalar/news/2024/2024-tr-yos-1-to-be-held-in-78-centers-in-52-countries.aspx  

/// nCa, 2 марта 2024 г.

 

 

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