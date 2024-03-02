Администрация Президента Турции: Мировая аудитория турецких сериалов достигла 1 млрд. человек

Мировой спрос на турецкие сериалы за последние три года увеличился на 183 процента, что является несомненным успехом турецкого кинематографа. Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, выступая на премьере нового сериала канала TRT 1 «Мехмед: Султан завоевателей».

«Сегодня около миллиарда человек во всем мире смотрят турецкие сериалы, и это имеет большое значение. Рассматривая этот аспект, мы действительно сталкиваемся с настоящим успехом. Следует также сказать, что эти созданные работы — наша попытка противостоять системе культурной эксплуатации, глобальному империализму и попыткам культурной коррупции.В этом отношении я действительно придаю большое значение этим инициативам», – сказал глава Управления по связям.

Алтун отметил, что сериал – это очень большой проект, который требует серьезных инвестиций, а также выразил надежду на то, что благодаря рассматриваемому проекту будет внесен серьезный вклад в индустрию популярной культуры, культурное накопление и издательскую жизнь Турции.

«Сюжет сериала основан на очень, очень важном действующем лице с точки зрения истории цивилизаций и мировой истории. Он демонстрирует образ султана Мехмеда Завоевателя и его достижения, в частности завоевание Стамбула», – отметил Алтун.

По его словам, султан Мехмед Завоеватель был гениальным правителем, открывшим и завершившим эпоху в истории цивилизаций, разработавший такую систему управления, которая позволила Османскому государству на протяжении многих лет добиваться серьезных успехов во многих областях.

Алтун отметил, что сериал «Мехмед: Султан завоевателей» акцентирует внимание на периоде, при котором началось восхождение Османского государства.

Если мы посмотрим на жизнь Султана Мехмеда Фатиха во время просмотра сериала, то увидим, что тот период на самом деле во многом имеет сходство с сегодняшним, что в свою очередь придает значимость этому сериалу, отметил Алтун.

Глава Управления по связям также отметил значимость языка искусства и кинематографа.

Турецкая киноиндустрия действительно развивается от раза к разу. Турция вкладывает очень серьезные инвестиции в развитие своего бренда , – подчеркнул он.

Данная картина внесет весомый вклад в развитие турецкого бренда и расширит его присутствие на международном уровне, добавил Алтун. ///nCa, 2 марта 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)