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В Туркменистане БОМКА 10 повышает осведомленность в области профилирования потенциальных торговцев людьми и контрабандистов

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С 29 февраля по 1 марта программа БОМКА 10 в партнерстве с Проектом «Обеспечение правопорядка в Центральной Азии» (LEICA) проводит в г. Ашхабаде национальный семинар для сотрудников первой линии, занимающихся профилированием потенциальных торговцев людьми и контрабандистов.

Эксперты Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы и LEICA представляют соответствующие индикаторы риска, а также знакомят участников с профилями рисков и аналитическими продуктами, связанных с идентификацией и выявлением потенциальных торговцев людьми. Кроме того, участники будут ознакомлены с практикой ЕС по использованию IТ-инструментов при профилировании.
Планируется, что эксперты разработают практический буклет с основными профилями рисков и индикаторами рисков для дальнейшего использования при создании профилей анализа рисков и при проведении пограничных проверок.///БОМКА, 29 февраля 2024 г.

 

 

 

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