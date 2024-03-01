ПРООН продолжает стратегическое партнёрство с Туркменистаном

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане, являясь долгосрочным стратегическим партнёром страны в области развития, сотрудничает с национальными и международными партнёрами для решения задач в области развития и поддержки ориентированных на людей приоритетов для ускорения достижения Повестки дня на период до 2030 года.

18 февраля 2024 года Правительство Туркменистана и ПРООН закрепили своё долгосрочное партнёрство стратегическими соглашениями, направленными на осуществление национальных целей развития. Г-н Томица Паович, и.о. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане, прокомментировал важность этих соглашений в беседе с корреспондентом газеты «Нейтральный Туркменистан».

«НТ»: В этом году исполняется 32 года, как Туркменистан стал полноправным членом Организации Объединённых Наций. За эти годы конструктивное партнёрство с ООН стало стратегическим приоритетом Туркменистана. В свете достижения страной Целей устойчивого развития Программа развития ООН, безусловно, является актуальной и действенной. Какие приоритетные для нашей страны направления затрагивают новые соглашения?

– Мандат ПРООН заключается в построении демократического управления, искоренении бедности, укреплении верховенства закона, прав человека и правосудия, в оказании помощи странам в продвижении к низкоуглеродному развитию, более устойчивому использованию природных ресурсов, а также в повышении устойчивости к изменению климата и бедствиям. Мы выступаем за позитивные перемены и предоставляем странам доступ к знаниям, опыту и ресурсам, чтобы помочь воплотить Цели устойчивого развития в реальность.

Многолетнее партнёрство ПРООН с Туркменистаном привело к реализации сотен успешных проектов в области развития в различных секторах, а общий объём инвестиций составляет сотни миллионов долларов. Мы помогаем стране в диверсификации экономики, продвижении цифровой трансформации, укреплении верховенства закона, защите прав человека и гендерного равенства, повышении устойчивости к изменению климата, управлении природными ресурсами, снижении риска стихийных бедствий и повышении эффективности систем здравоохранения и социальной защиты, особое внимание уделяя наиболее уязвимым группам населения.

Недавно подписанные инициативы дополняют наши текущие совместные усилия по реализации национальных целей развития и ускорению прогресса в достижении ЦУР в Туркменистане. Эти инициативы фокусируются на таких областях, как поощрение прав человека, продвижение цифровой трансформации, совершенствование регулирования финансового рынка, повышение торгового потенциала посредством улучшения статистики, укрепление систем здравоохранения и расширение прав и возможностей уязвимых групп населения, включая молодёжь.

Вместе с тем ПРООН в Туркменистане не только содействует решению непосредственных проблем развития, но и сосредотачивается на достижении системных изменений и повышении устойчивости к глобальным кризисам. Наш подход основан на принципах прав человека, инклюзивности и равенства, позволяя решать проблемы в тех областях, где это больше всего необходимо.

«НТ»: В числе подписанных соглашений – два, которые направлены на содействие верховенству закона. Это касается поддержки Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане и укрепления институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана. Прокомментируйте их.

– Содействие верховенству закона и защите прав человека лежит в основе работы ПРООН, что позволяет нам разрабатывать более стратегические и устойчивые программы развития. ПРООН в Туркменистане укрепляет национальную систему защиты, продвижения и реализации прав человека путём гармонизации законов и практики в соответствии с международными обязательствами страны в области прав человека.

Проект, который будет реализован совместно с Аппаратом Омбудсмена Туркменистана, направлен на продолжение работы по укреплению институционального потенциала Аппарата Омбудсмена и расширение его независимых и действенных функций по защите прав человека в соответствии с Парижскими принципами. Будут предприняты усилия для содействия аккредитации Аппарата Омбудсмена в Глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений, а также обеспечения эффективного взаимодействия Аппарата Омбудсмена с судебной системой, правоохранительными органами и организациями гражданского общества для защиты и продвижения прав человека в стране.

Мы также планируем оказать содействие в наращивании потенциала Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане путём ознакомления с лучшим международным опытом. В рамках подписанного проекта будет оказана поддержка в разработке стратегий по созданию единого реестра избирателей с данными с разбивкой по полу, с учётом передового международного/ сравнительного опыта. Проект будет содействовать продвижению способов расширения политического участия женщин, в том числе путём введения временных специальных мер для женщин-кандидатов в национальное избирательное законодательство.

Дополнительно в рамках сотрудничества с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана ПРООН будет реализовывать национальный компонент проекта в Центральноазиатском регионе по укреплению устойчивости уязвимой молодёжи перед социальными вызовами. Этот проект даёт возможность молодёжи с низким уровнем квалификации получить профессиональное обучение, наставничество и консультации. Он направлен на расширение экономических возможностей, укрепление потенциала сообщества и поддержку молодёжи, сталкивающейся с трудностями.

«НТ»: Каким образом новые инициативы способствуют укреплению финансового сектора и статистического потенциала Туркменистана?

– ПРООН в Туркменистане продолжит уделять особое внимание поддержке финансового сектора и национального статистического потенциала, чтобы обеспечить более гибкое, эффективное и обоснованное принятие решений, а также лучшую оценку прогресса в достижении ЦУР, чтобы это было одновременно инклюзивным и справедливым. В поддержку усилий по реализации ЦУР мы взяли на себя обязательство оказать содействие в повышении потенциала Министерства финансов и экономики Туркменистана как регулирующего органа по вопросам развития рынка ценных бумаг. Ранее ПРООН также подписала ещё одно соглашение с этим министерством, направленное на расширение его возможностей в финансировании ЦУР, формулировании экономической политики и содействии вступлению Туркменистана в ВТО.

В рамках совместных усилий с Государственным комитетом Туркменистана по статистике мы планируем укрепить статистический потенциал страны, а также повысить качество статистических данных, что будет способствовать более детальной оценке и мониторингу экономических, денежно-кредитных и финансовых изменений в экономике. ПРООН планирует поддержать существующие усилия Правительства Туркменистана по совершенствованию статистики внешней и внутренней торговли услугами путём усиления институциональных механизмов, приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами статистики международной торговли услугами, а также совершенствования качества данных по объёму перевозок пассажиров и грузов.

Мы высоко ценим продолжающееся доверие со стороны Правительства Туркменистана и уверены, что поддержание этих совместных инициатив укрепит финансовую основу национальных стратегий развития, ускорив тем самым прогресс в достижении Целей устойчивого развития в стране.

«НТ»: В Министерстве иностранных дел Туркменистана 18 февраля 2024 года ПРООН и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана подписали продление двух крупных текущих важных проектов. Каковы конкретные цели и ожидаемые результаты расширенных проектов в области здравоохранения?

– Инвестиции в здравоохранение необходимы для ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года. Мне бы хотелось особо подчеркнуть расширение сотрудничества между ПРООН и Правительством Туркменистана в укреплении системы здравоохранения страны. Объём нашего прошлого и текущего сотрудничества только в области здравоохранения составляет около 150 миллионов долларов США, при этом значительный вклад вносит Правительство Туркменистана.

ПРООН в Туркменистане предоставляет качественные и доступные лекарства для лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний. Только с 2021 по 2023 год ПРООН поставила более 100 жизненно необходимых медицинских препаратов, которые были распределены по медучреждениям Ашхабада, велаятским специализированным клиникам и учреждениям первичной медико-санитарной помощи.

В рамках наших текущих инициатив мы планируем укрепить национальную систему здравоохранения за счёт улучшения качества медицинских услуг и предоставления лекарств гарантированного качества, таких как инсулин для пациентов с диабетом, лекарств для лечения ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные, неврологические и хронические респираторные заболевания, а также продукции медицинского назначения для борьбы с инфекционными заболеваниями. Мы следуем принципу «не оставлять никого позади», чтобы обеспечить бесплатное лечение высокого качества для пациентов по всей стране.

Благодаря подходу экономической эффективности, которого мы придерживаемся в обеих инициативах, в этом году мы сможем поставить ещё больше предметов медицинского назначения, оборудования и лекарств, тем самым оказать помощь большему количеству пациентов и повысить возможности системы здравоохранения за счёт внедрения современных методов лечения.

«НТ»: ПРООН и Туркменистан также продлевают проект «Единое окно для экспортно-импортных операций». Какие цели ставятся сейчас и как расширение этой инициативы согласуется с усилиями ПРООН по продвижению цифровой трансформации в Туркменистане?

– Цифровизация государственного сектора стала неотъемлемой частью работы ПРООН в Туркменистане, включая поддержку в упрощении и гармонизации бизнес-процессов и усилении взаимодействия между Государственной таможенной службой Туркменистана и органами государственного контроля, осуществляющими контроль за импортно-экспортными операциями.

ПРООН совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) предоставила Правительству соответствующую техническую помощь для дальнейшей автоматизации и модернизации процедур таможенного оформления с использованием концепции «единое окно» для укрепления торгового потенциала страны в целях развития.

Наши совместные усилия будут способствовать продвижению справедливой среды для торговли и развития частного сектора, обеспечивать экономические права людей, укреплять государственные институты, улучшать качество государственных финансов и способствовать экономической стабильности и росту.

Продление проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций» до конца 2024 года позволит нам упростить и гармонизировать межведомственные бизнес-процессы. В этом году мы также будем способствовать комплексному мониторингу и контролю лицензий, сертификатов и разрешений (LCP), внедрению межведомственного управления рисками при таможенном оформлении и расширению возможности Туркменистана для глобальной, региональной экономической интеграции и международной торговли.

ПРООН в Туркменистане продолжит активно продвигать приоритеты цифрового развития страны, изложенные в «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы» и «Государственной программе развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы», уделяя особое внимание укреплению цифрового потенциала страны в таких сферах, как электронное правительство, статистика, банковское дело, финансы, таможня, регистрация актов гражданского состояния и другие государственные услуги. Мы стремимся сделать преимущества новой цифровой эры инклюзивными и доступными для всех.

«НТ»: Спасибо вам за подробный комментарий.

Беседу вела Ирина Имамкулиева.

///Газета «Нейтральный Туркменистан», 1 марта 2024 г.