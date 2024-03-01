Кыргызстан придает огромное значение развитию транспортного сотрудничества с Туркменистаном – министр транспорта и коммуникаций КР

29 февраля 2024 года Посол Туркменистана в Кыргызской Республике Нуры Голлиев встретился с Министром транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Тилек Текебаевым.

На встрече Текебаев отметил, что Туркменистан является стратегическим партнером для Кыргызстана и министерство придает огромное значение развитию двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, сообщает пресс-служба минтранса КР.

В ходе встречи были обсуждены размеры сборов при транзите автомобильным транспортом через территорию Туркменистана для грузоперевозчиков Кыргызстана, возможность получения ими годовой визы и снижения стоимости виз для кыргызских перевозчиков, инициативы по отмене системы разрешений на двусторонние транзитные перевозки грузов между Кыргызстаном и Туркменистаном.

В свою очередь, Посол Голлиев подтвердил готовность Туркменистана и Кыргызстана к сотрудничеству в области транспорта, а также обмену опытом и взаимодействию по международным транспортным коридорам Азия-Европа, Север-Юг.

Он также отметил, что на предстоящем заседании межправительственной комиссии будут рассмотрены вышеуказанные вопросы, и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Было отмечено, что Туркменистан придает большое значение развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала, как внутри страны, так и на международном уровне. В этой связи, учитывая географически удобное расположение и транспортные возможности обеих стран была выражена готовность в расширении сотрудничества в этой области.

В завершение встречи Текебаев отметил, что готов поддержать новые взаимовыгодные инициативы, которые будут укреплять сотрудничество в области транспорта и развивать дальнейшее успешное и плодотворное взаимодействие между Туркменистаном и Кыргызстаном. ///nCa, 1 марта 2024 г.