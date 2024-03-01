Этот венгерский продукт может революционизировать сельское хозяйство и сэкономить до 50% оросительной воды

nCa Report

Water & Soil – венгерская компания, которая производит препарат под названием “фиксатор воды” (Water retainer). Этот препарат, как предполагается, поможет сэкономить до 50% оросительной воды. Он рекомендован ФАО.

Water Retainer

Согласно веб-сайту компании, Water Retainer является органическим продуктом для кондиционирования почвы. Как правило, его действие длится 3 месяца, в течение которых способность почвы к удержанию воды существенно повышается. Таким образом, почва сохраняет самые благоприятные характеристики для развития корневой системы и в течение всего периода роста растения.

Это также означает существенно меньший ущерб от засухи. Растения могут пережить в два раза больше времени в экстремальных условиях засухи без серьезных повреждений. Потери урожая не только сокращаются, но достигаются и лучшие результаты в урожайности.

Water Retainer также замедляет изменения состояния почвы, вызванные засухой, которая имеет многочисленные пагубные последствия. Высохшая почва приобретает водоотталкивающие свойства, уменьшая поглощение воды из осадков, что, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что почва станет безвоздушной. А это приводит к меньшему потреблению воды растениями и общей потере урожая. Пагубные последствия могут ощущаться в течение многих лет.

Благодаря Water Retainer обработанная почва способна дополнительно улавливать влажность воздуха в периоды высокой влажности (рассветное или ночное парообразование). Почва с идеальным содержанием воды также означает долгосрочные преимущества в сельском хозяйстве. Расход поливной воды может быть уменьшен, так как Water Retainer препятствует высокому испарению, останавливает просачивание воды на большие глубины в почву, удерживая влагу в верхнем слое почвы.

Компания утверждает, что продукт одинаково подходит для сельского хозяйства, выращивания овощных культур, садоводства и профессионального садоводства.

Water Retainer может быть нанесен либо распылением на поверхность, либо растворен в оросительной воде. Со временем препарат закрепляется в корневой системе, в крупицах почвы, позволяя воде – дождевой или ирригационной – попадать в почву и стекать к грунтовым водам, увеличивая запас воды.

Water Retainer экономит до 50% оросительной воды, сокращая вдвое потребление воды при каждом сеансе орошения, либо увеличивая интервалы между сеансами полива.

Water and Soil, Hungary

https://waterandsoil.eu/?lang=en

Water Retainer является органическим продуктом, полученным из группы грибов

Микориза – это микроскопические грибы, обитающие в почве, обладающие способностью жить в симбиозе с подавляющим большинством растений, обеспечивая взаимовыгодное сосуществование для обеих сторон. Грибы получают питательные вещества, готовые к употреблению, в то время как растение приобретает способность поглощать питательные вещества и воду, обычно недоступные без помощи системы мицелия грибов.

Они эволюционировали 400 миллионов лет назад, и все больше доказательств того, что эти грибы помогли растениям завоевать засушливые земли. Грибные нити могут увеличить активность корневой поверхности при поглощении питательных веществ в сто раз, тем самым способствуя поглощению питательных веществ и воды.

Микориза – это симбиотическая ассоциация между грибом и растением. Микориза играет важную роль в питании растений, биологии почвы и химии почвы.

Что делают микоризы? Они позволяют растению получать дополнительную влагу и питательные вещества. Это особенно важно для поглощения фосфора, одного из основных питательных веществ, необходимых растениям. При наличии микоризы растения менее восприимчивы к засухам.

Гифы грибных нитей – в том числе микоризы – являются эффективным средством удержания воды, тем самым сохраняя и защищая запасы пресной воды. Кроме того, благодаря более низкому уровню увлажнения количество вносимых азотных удобрений может быть сокращено.

Микоризы считаются основным элементом почвенной микрофлоры не только из-за их роли в усвоении растениями воды и питательных веществ, но и из-за того, что их присутствие обеспечивает повышенную стрессоустойчивость. Это можно измерить, изучив ферменты растений, ответственные за защиту от стресса.

Казахстан тестирует этот продукт

Издание Kazakhstan Today сообщило 26 февраля 2024 года о том, что Water Retainer проходит испытания на полях Южного Казахстана. Согласно сообщению, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями венгерской компании Water & Soil, которая разрабатывает препараты для сельскохозяйственных полей. Стороны обсудили вопросы использования новейших разработок компании в Казахстане.

По итогам встречи стороны договорились провести испытания препарата на орошаемых полях южных регионов Казахстана с участием Казахского научно-исследовательского института водных ресурсов. Также гости из Венгрии выразили желание открыть в Казахстане завод по производству своей продукции. /// nCa, 1 марта 2024 г.