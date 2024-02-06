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Dragon Oil успешно завершила 3D сейсморазведку на блоке 19 в туркменском секторе Каспийского моря

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Руководство Государственного концерна «Turkmennebit» (Туркменнефть)» провело встречу с делегацией компании «Dragon Oil» (Объединенные Арабские Эмираты) во главе с главным исполнительным директором Али Рашидом Аль-Джарваном, сообщает Международный Информационный Центр Туркменистана.

В январе этого года Dragon Oil и ГК «Turkmennebit» подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение инвестиций Dragon Oil в перспективный нефтегазовый сектор Туркменистана. Портфель активов компании пополнился еще тремя новыми нефтяными месторождениями, расположенными в блоке 19 в туркменском секторе Каспийского моря.

В ходе нынешней встречи были обсуждены результаты 3D сейсморазведки, проведенной на блоке 19. Как сообщил Аль-Джарван, сейчас от 3D сейсморазведки компания переходит к геологоразведочным работам. Кроме того, в текущем году стартуют буровые работы.

В связи с этим Dragon Oil ознакомилась со всеми техническими характеристиками, представленным «Turkmennebit».

Аль-Джарван выразил надежду на то, что обе стороны ждет новая глава разведки и добычи на блоке 19.

В ходе встречи стороны также подчеркнули, что в настоящее время Туркменистан активно участвует в развитии мирового энергетического рынка.

Были обсуждены возможности наращивания многолетнего успешного взаимодействия с учётом накопленного солидного опыта совместной работы и грандиозных планов Туркменистана по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса.

Учитывая растущий энергетический спрос на мировом рынке, стороны подчеркнули наличие хороших перспектив для дальнейшего углубления партнёрства. В этой связи была выражена готовность Туркменистана рассмотреть проекты по дальнейшему развитию сотрудничества с компанией «Dragon Oil».

В декабре 2023 года Dragon Oil, полностью принадлежащая правительству Дубая, открыла свой крупнейший зарубежный региональный офис в Ашхабаде.

Ранее, Али Рашид Аль-Джарван заявил, что в ближайшие несколько лет Dragon Oil планирует полностью прекратить сжигание попутного нефтяного газа на месторождениях своих зарубежных активов в Туркменистане, Ираке и Египте. ///nCa, 6 февраля 2024 г.

 

 

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