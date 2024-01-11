Галактоманнан из гледичии: перспективное сырье для пищевой и фармацевтической промышленности – разработки туркменский ученых

В лаборатории биотехнологий Центра технологий Академии наук Туркменистана разработана технология получения из растительного сырья галактоманнана – природного геля, который в виде загустителя широко применяется в лекарственной и пищевой промышленности. Об этом в газете «Нейтральный Туркменистан» рассказала Алтын Рахманова, заведующая лабораторией биотехнологий Центра.

В качестве растительного сырья была использована древесная порода Гледичия (Gleditsia). Гледичию как декоративное растение применяют для озеленения садов, парков и улиц в городах Туркменистана. Гледичия выдерживает засоление почвенного слоя, отличается жаростойкостью, засухоустойчивостью и морозоустойчивостью. Продолжительность её жизни составляет порядка 100 лет. Гледичия относится к растениям-медоносам, поскольку её цветы выделяют нектар, привлекая пчёл. Мёдопродуктивность гледичии составляет 250 кг с гектара.

К данной растительной породе не случайно в последнее время проявляется активный научный интерес, в том числе и со стороны туркменских учёных.

Целью экспериментальной работы, которая ведётся в Центре технологий Академии наук Туркменистана, является выделение галактоманнанов из растительного сырья и изучение их физико-химических свойств.

Галактоманнаны благодаря свойствам своих водных растворов и отсутствию токсичности используются в пищевой, текстильной, фармацевтической промышленности и в медицине в качестве пищевых добавок, стабилизаторов, загустителей и гелеобразователей. Коммерческие препараты галактоманнанов востребованы в пищевой, фармацевтической, косметической и других отраслях промышленности. Установлено, что применение частично гидролизованного галактоманнана положительно влияет на липидный и углеводный виды обмена, а также нормализует микрофлору кишечника.

Туркменские ученные в отличие от ранее проведенных исследований одновременно работают с семенами и стручками гледичии, из которых методами холодной и горячей экстракций были выделены и очищены полисахариды.

Проведение исследований в области изучения специфических свойств природных полисахаридов открывает широкие возможности для создания на их базе многих препаратов. Полисахариды высших растений, в том числе галактоманнаны, обладают иммуномодулирующими свойствами.

Кроме того, в состав листьев гледичии входит алкалоид триакантин, который снижает артериальное давление. Также гледичию применяют при лечении заболеваний пищеварительной системы.

В настоящее время исследования гледичии продолжаются в контексте эксклюзивных разработок технологий чая, кофейного суррогата, пекмеза, корма для животных, создания мягкой лекарственной формы – природного геля. ///nCa, 11 января 2024 г. (Фото – газета “Нейтральный Туркменистан”)