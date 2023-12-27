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В Стамбуле состоялась встреча по развитию мультимодального транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция»

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В Стамбуле состоялось первое совещание железнодорожных администраций стран-участниц мультимодального транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция», где были обсуждены важные вопросы, связанные с развитием данного транспортного маршрута, сообщает Информационно-аналитический медиа центр «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги).

Основной темой обсуждения стало введение конкурентоспособных тарифов на железной дороге и увеличение объемов перевозок по маршруту. Стороны пришли к мнению о том, что установление доступных и конкурентоспособных цен на перевозки по данному маршруту будет способствовать увеличению объемов транспортировки товаров и грузов.

В ходе встречи был подписан соответствующий Протокол между железнодорожными администрациями стран-участниц. Этот документ стал важным шагом в развитии транспортного коридора, так как он закрепляет согласие всех сторон на сотрудничество и совместные усилия для успешной реализации данного проекта.

Протокол о формировании транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция» был подписан в рамках 12-й встречи министров транспорта государств-членов Организации экономического сотрудничества. Этот коридор является важным элементом развития транспортной инфраструктуры и торговых связей между странами региона.

«Развитие данного мультимодального транспортного маршрута будет способствовать укреплению экономических связей и расширению торгового потенциала между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Турцией. Также это позволит улучшить доступность и эффективность транспортных перевозок в регионе и способствовать развитию экономики и укреплению сотрудничества между странами», – подчеркивают в «Узбекистон темир йуллари». ///nCa, 27 декабря 2023 г.

 

 

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