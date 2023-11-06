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Транспортный коридор ОЭС через Туркменистан укрепит связуемость между Азией и Европой

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Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турция подписали протокол по формированию международного мультимодального коридора между Азией и Европой через маршрут «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция», сообщает министерство транспорта Узбекистана.

Документ был подписан в рамках 12-го заседания министров транспорта Организации экономического сотрудничества, которое состоялось в Ташкенте 1-3 ноября.

Подписанный протокол предусматривает:

– организацию грузоперевозок из стран Азиатско–Тихоокеанского региона до стран Европейского союза через территории Узбекистана, Туркменистана, Ирана, Турции;

– применение конкурентных тарифных ставок и создание благоприятных условий для перевозок грузов по железным дорогам Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции;

– совместную выработку мер по унификации нормативно-правовых и технических стандартов при организации грузоперевозок по маршруту;

– повышение транспортной взаимосвязанности стран-участниц маршрута.

Железнодорожный маршрут по коридору Турция – Иран – Туркменистан – Узбекистан был запущен в декабре 2022 года с проходом первого грузового поезда из 40 вагонов, груженных бытовой техникой, из Измира в Ташкент.

Протяженность пути составила свыше 4500 километров. ///nCa, 6 ноября 2023 г.

 

 

 

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