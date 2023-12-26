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АБР одобрил проект по развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности в Центральной Азии

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Недавно Азиатский банк развития (АБР) одобрил проект технической помощи под названием “Устойчивое и инклюзивное развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность в Центральноазиатском региональном экономическом сотрудничестве”.

Проект стоимостью 3,00 млн. долларов США охватывает Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Монголию, Пакистан, Китай,  Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Программу профинансирует Специальный фонд технической помощи АБР.

Страны-члены ЦАРЭС сталкиваются со значительными вызовами в обеспечении продовольственной безопасности. Ряд факторов, включая изменение климата, стихийные бедствия, вызванные опасными природными явлениями, пандемию COVID-19, геополитическую напряженность и сбои в трансграничных цепочках поставок продовольствия, негативно повлияли на продовольственную безопасность в регионе ЦАРЭС. Многие из этих факторов будут по-прежнему представлять значительные риски для продовольственной безопасности в регионе.

В контексте указанных фактором, операционными приоритетами проекта являются:

  • Борьба с изменением климата, повышение устойчивости к климату и стихийным бедствиям, а также повышение экологической устойчивости
  • Содействие развитию сельских районов и продовольственной безопасности
  • Укрепление управления и институционального потенциала
  • Содействие региональному сотрудничеству и интеграции

Предлагаемая АБР региональная техническая помощь (ТП) укрепит продовольственную безопасность в странах-членах Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Основываясь на результатах ключевых приоритетных мероприятий регионального сотрудничества, проект ТП поможет определить бизнес-возможности для экономически обоснованных инвестиционных проектов, связанных с продовольственной безопасностью, соответствующих приоритетным областям, указанным в рамках проекта. ///nCa, 26 декабря 2023 г.

 

 

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