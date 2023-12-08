Кабул и Ашхабад продлят контракт на поставки туркменской электроэнергии афганским потребителям

7 декабря 2023 года начальник Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана, Мырат Артыков встретился в Кабуле с исполняющим обязанности министра энергетики и водных ресурсов Афганистана Абдул Латиф Мансуром.

В ходе встречи Мансур, приветствуя делегацию Туркменистана, выразил признательность туркменской делегации за постоянное сотрудничество в области электроснабжения и электроэнергетических проектов в Афганистане и подчеркнул важность развития и продолжения данного партнерства с туркменской стороной, сообщает министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана.

Затрагивая тему проекта передачи электроэнергии «Туркменистан-Афганистан-Пакистан», министр отметил полную готовность Афганистана к реализации данного проекта. Он также указал на необходимость координации проектных вопросов с другими сторонами.

Чиновник заявил, что в ходе выполнение проекта строительства линии электропередачи 500 кВ Туркменистан – Шеберган – Дашт Хаджа Алван – Арганди (Кабул), многие инвесторы изъявили готовность к инвестированию финансовых средств в данный проект.

В свою очередь, Мырат Артыков также выразил готовность к реализации международного энергетического проекта ТАП и других проектов по электроснабжению в Афганистане.

Целью визита в Кабул туркменской делегации, как пояснил Артыков, является урегулирование вопросов по продлению контракта на поставку электроэнергии в Афганистан.

В продолжении встречи руководитель Управления международных электроэнергетических проектов Минэнергетики Туркменистана сообщил, что работы по модернизации подстанции Нур уль-Джихад в провинции Герат близятся к завершению. Кроме того, Туркменистан готов экспортировать электроэнергию в провинции Герат и Фарах.

Ранее Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана сообщало о том, что страна реализует шесть важных энергетических проектов общей стоимостью 75 млн.долларов США с целью увеличения импорта электроэнергии из Туркменистана и удовлетворения энергетических потребностей промышленности и населения. Эти важные инфраструктурные шаги позволят импортировать из Туркменистана в Афганистан около 1000 мегаватт электроэнергии, что в конечном итоге решит проблему нехватки электроэнергии в Кабуле, а также в центральных, восточных и южных провинциях. ///nCa, 8 декабря 2023 г.