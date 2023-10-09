Афганистан реализует национальные энергетические проекты для наращивания импорта электроэнергии из Туркменистана

Афганистан реализует шесть важных энергетических проектов общей стоимостью 75 млн.долларов США с целью увеличения импорта электроэнергии из Туркменистана и удовлетворения энергетических потребностей промышленности и населения.

Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана подписало соответствующие соглашения с местной компанией Awfi Bahram Mines Extraction and Processing Trading Company, сообщают в афганском ведомстве.

Речь идет о следующих проектах, которые будут реализованы в районе Кабула:

Завершение оставшихся работ по строительству 500-киловольтной ЛЭП от Хваджа Алвана до Арганди (район Кабула)

Завершение строительства подстанции Арганди

Строительство новой подстанции в районе Тарахель

Строительство 220-киловольтной линии электропередачи от подстанции Чамтала до подстанции Тарахель

Развитие подстанции Арганди-Кабул

Строительство новой подстанции в Бот-Хаке.

Реализация этих проектов позволит импортировать 1000 мегаватт электроэнергии из Туркменистана в Афганистан, что в конечном итоге решит проблему нехватки электроэнергии в Кабуле, а также в центральных, восточных и южных провинциях.

Как передает TOLONews, срок реализации проектов – два года. ///nCa, 9 октября 2023 г.