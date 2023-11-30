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Рамочная программа действий «Единое здоровье» для улучшения качества услуг здравоохранения в Центральной Азии

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Представители правительств стран Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались на региональной конференции, организованную Всемирным банком, для того, чтобы одобрить Рамочную программу действий «Единое здоровье в Центральной Азии». Программа закладывает основу межотраслевого регионального сотрудничества в целях укрепления здоровья людей, животных и экологии.

Являясь долгосрочным планом, и инвестиционной концепцией, Рамочная программа предусматривает взаимодействие между различными секторами в целях эффективной реализации подхода «Единое здоровье». Программа выделяет три приоритетных направления: борьба с зоонозными инфекциями, профилактика устойчивости к противомикробным препаратам и обеспечение безопасности пищевых продуктов.

После COVID-19 страны Центральной Азии все еще уязвимы к повторному возникновению пандемии, а изменение климата повышает риски. Болезни, передающиеся от животных к людям, ежегодно вызывают более 1 млрд случаев заражения людей во всем мире. Они причиняют значительный ущерб продуктивности животноводства и серьезно ограничивают возможности торговли.

Бруцеллез – заболевание, передающееся от животных к людям, – ежегодно наносит здоровью людей и животноводству в Центральной Азии ущерб объемом около 76,2 млн долл. США. Подход «Единое здоровье», который предусматривает тесное взаимодействие между секторами здоровья, сельского хозяйства и экологии, позволит экономически эффективно бороться с заболеванием, а постепенное внедрение межотраслевого эпиднадзора и систем холодильного хранения принесет в последующие 25 лет выгоды в размере 123–294 млн долл. США.

«Рамочная программа является важным шагом на пути к расширению сотрудничества стран Центральной Азии в области готовности к пандемиям и реагирования на них. Для защиты здоровья людей, животных и окружающей среды необходимо тесное взаимодействие всех стран региона, – сказала Татьяна Проскурякова, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии. – Всемирный Банк гордится тем, что оказывает содействие в развитии сотрудничества и мы готовы привлечь необходимые инвестиции для реализации концепции «Единое Здоровье».

Рамочная программа действий “Единое здравоохранение в Центральной Азии” определяет области деятельности, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности сельского хозяйства и расширению региональной торговли, а также экспорта продуктов животного происхождения на мировые рынки. Сельское хозяйство вносит весомый вклад в ВВП региона и является одним из ключевых активов обширных сельских районов Центральной Азии. Осуществление Рамочной программы способно оказать поддержку устойчивому расширению внутреннего производства и созданию экономических возможностей в сельских районах.

Кроме того, подход «Единое здоровье» может способствовать сохранению биоразнообразия и продуктивности ландшафтов за счет улучшения здоровья экосистем в Центральной Азии. Это будет способствовать организации совместного надзора за дикими животными, состоянием пастбищ и остаточным содержанием противомикробных препаратов в окружающей среде региона. Такой подход является необходимым условием для улучшения здоровья экосистем, что приведет к сокращению рисков возникновения заболеваний и пандемий. ///Всемирный Банк, 29 ноября 2023 г.

 

 

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