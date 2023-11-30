ПРООН и Министерство охраны окружающей среды Туркменистана провели семинары по обеспечению природоохранного законодательства в трансграничном контексте

C 16 по 28 ноября 2023 года Проектом ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана: «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» были проведены семинары по обеспечению природоохранного законодательства в трансграничном контексте.

Семинары состоялись на базе Амударьинского государственного заповедника в г. Сейди и на базе Капланкырского государственного заповедника в Дашогузе, сообщает ПРООН в Туркменистане.

В них приняли участие представители Государственной пограничной службы, хякимликов Лебапского и Дашогузского велаятов, этрапов Дарганата, Дейнау, С.Туркменбаши и Рухубелент и природоохранных ведомств.

Большой интерес среди участников вызвало выступление представителя Государственной пограничной службы Туркменистана, который рассказал о действующих правилах и порядках в пограничной полосе согласно Закону Туркменистана «О Государственной границе Туркменистана».

Как известно, территории Амударьинского и Капланкырского природного заповедников носят трансграничный характер, первый располагается вблизи границы с Узбекистаном, в второй – в приграничье с Казахстаном.

Во время недавнего Регионального диалога по трансграничной охране природы в Центральной Азии в Ташкенте в выступлениях туркменских экспертов упоминались оба данных резервата. Многие участники форума отмечали в своих презентациях важность привлечения пограничных служб в решение вопросов управления трансграничными экосистемами.

Как видно, на примере недавних семинаров, проведенных в Дашогузе и Сейди, в Туркменистане подобная работа уже ведется и погранслужбы вовлечены в дискуссии по природоохранной тематике.

Проект «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» был запущен в 2021 году. Задачей пятилетнего проекта является содействие достижению нейтрального баланса деградации земель, восстановление и улучшение использования земельных и водных ресурсов в бассейне Амударьи Туркменского Приаралья с целью повышения устойчивости и снижения уязвимости к изменению климата местных сообществ и глобально значимых экосистем. ///nCa, 30 ноября 2023 г.