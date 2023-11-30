Президент Туркменистана встретился с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, первым заместителем Премьера Государственного совета КНР

В среду, 29 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял члена Постоянного комитета Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, первого заместителя Премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяна, передает TDH.

В ходе встречи подчёркивалось, что двустороннее партнёрство, носящее стратегический и долгосрочный характер, эффективно развивается на высшем государственном, правительственном и министерском уровне. Вместе с тем активизируются межпарламентские и межпартийные связи. Новый действенный импульс также получило межрегиональное сотрудничество.

Президент Бердымухамедов подчеркнул, что в настоящее время важной задачей является реализация договорённостей, достигнутых в ходе недавних переговоров на высшем уровне. Как известно глава Туркменистана в текущем году встречался с Председателем Си Цзиньпином во время своих визитов в Китайскую Народную Республику. Недавно КНР также посетил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. В Пекине он принял участие в Третьем форуме «Один пояс, один путь».

Отмечалось, что в последние годы туркмено-китайское сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах обрело качественно новое наполнение.

На протяжении многих лет Китай является крупнейшим внешнеэкономическим партнёром Туркменистана. Примером взаимовыгодных отношений служит партнёрство в энергетическом секторе.

Особое место в межгосударственном диалоге отводится гуманитарным связям. Большое число молодых туркменистанцев обучается в вузах КНР. В ряде высших и средних учебных заведений Туркменистана изучается китайский язык.

Недавно в Ашхабаде начался Год китайской культуры в Туркменистане, а в Мары прошел Форум молодёжи стран Центральной Азии и Китая.

Туркменистан и КНР также конструктивно взаимодействуют на региональном уровне и в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем всестороннем развитии межгосударственных отношений.///nCa, 30 ноября 2023 г.