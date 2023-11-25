Проект DARYA – Центральная Азия и ЕС подводят итоги прогресса в реализации флагманского проекта, ориентированного на молодежь и образование

Заместители министров образования и труда из Центральной Азии собрались на двухдневную встречу (23-24 ноября 2023 г.) в Турине, Италия, на встрече высокого уровня проекта DARYA (Диалог и действия для находчивой молодежи в Центральной Азии), первого регионального проекта Европейского Союза в поддержку образования, занятости молодежи и развития инклюзивных навыков в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

DARYA – это первый региональный проект, финансируемый ЕС, полностью ориентированный на меры, которые поддерживают инклюзивные возможности развития навыков, соответствующих рынку труда, для молодежи в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Пятилетний проект (2022-2027 годы) с бюджетом в 10 миллионов евро реализуется Европейским Фондом Образования (ETF), специализированным учреждением Европейского союза, базирующимся в Италии.

Европейский Фонд Образования – агентство Европейского союза, оказывающее поддержку соседним странам в реформировании их систем образования, профессиональной подготовки и рынка труда. В настоящее время ЕФО сотрудничает с 28 странами-партнерами, главным образом в контексте расширения ЕС и политики соседства. Штаб-квартира находится в Турине на вилле Гуалино.

Участники встречи:

Кыргызстан, Расул Абазбек Уулу, заместитель министра образования и науки

Таджикистан, Лутфия Абдулхоликзода, заместитель министра образования и науки

Таджикистан, Киемиддин Давлатзода, заместитель министра труда, миграции и занятости населения

Туркменистан, Халбиби Тачджанова, заместитель министра труда и социальной защиты

Туркменистан, Азат Атаев, заместитель министра образования

Узбекистан, Рано Турдибоева, заместитель министра занятости и сокращения бедности

Европейская служба внешних действий, Татевика Пароняна, политический советник Специального представителя ЕС по Центральной Азии

Азиатский банк развития, София Шакил, директор по человеческому и социальному развитию

Азиатский банк развития, Мичико Суга, представитель Европейского офиса

Европейский банк реконструкции и развития, Биляна Радонич Кер-Линдсей, заместитель директора по экономической и гендерной интеграции

День 1 – DARYA формирует новые потребности в сотрудничестве для решения сложных политических вопросов

Первый региональный проект Европейского союза по развитию навыков молодежи в Центральной Азии должен будет решать “сложные политические вопросы” посредством широкого сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, сказал Пилви Торсти, директор Европейского фонда образования, во время своего выступления на первом заседании.

Д-р Торсти сказал, что сложности проекта, направленного на расширение инклюзивных возможностей для молодежи в экономически и социально разнообразном регионе, требуют от участников преодоления давних разногласий между образованием и рынком труда.

“Сложность политики не обязательно должна рассматриваться как препятствие, важно, чтобы мы приносили результаты, отражающие сложность того, что нам нужно делать”, – сказал д-р Торсти на встрече.

“На самом деле нет разрозненности ни между образованием и рынком труда, ни в политике – рынок труда должен быть движущей силой политики в области образования, и наоборот”, – отметила она.

Заместители министров труда трех из пяти стран Центральной Азии рассказали делегатам о том, насколько важен проект DARYA для их региона.

Делегаты после региональных совещаний по проекту возвращаются с желанием “усилить наращивание потенциала” внутри страны и региона, сказал Киемиддин Давлатзода, заместитель министра труда, миграции и занятости Таджикистана.

Халбиби Тачджанова, заместитель министра труда и социальной защиты Туркменистана, сказала: “Для Туркменистана шанс создавать возможности для молодежи действительно важна, а также это отвечает потребностям работодателей. DARYA принимает во внимание демографический рост нашей страны”.

Заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Рано Турдибоева отметила, что “DARYA соответствует нашей стратегической программе, [в которой] мы хотели бы подчеркнуть инклюзивность и диалог о навыках на региональном и национальном уровнях”.

Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатского банка развития (АБР), оба из которых имеют соглашения с ЕФО о поддержке в реализации DARYA, говорили о важности перехода молодых людей от образования и профессиональной подготовки к работе.

София Шакил, директор по человеческому и социальному развитию АБР, считает, что для улучшения возможностей трудоустройства молодых людей «нужна очень прочная основа, которая включает в себя больше навыков в области ИКТ и способность развивать навыки на протяжении всей жизни, когнитивные навыки и навыки управления временем».

Важное значение также имеет вовлечение промышленности в разработку образовательных программ.

Биляна Радонич Кер-Линдсей, заместитель директора, руководитель отдела доступа к квалифицированной занятости, гендерной проблематики и экономической интеграции ЕБРР, отметила, что «постоянная обратная связь, которую мы получаем от частного сектора, заключается в том, что он не в состоянии обеспечить молодых людей нужными навыками. В то же время во многих странах наблюдается безработица среди молодежи».

Туринский политехнический университет в Ташкенте был продемонстрирован в качестве примера европейского участия в плане улучшения доступности технических навыков в Центральной Азии.

Во время презентации в исторической штаб-квартире университета в замке Валентино ректор университета профессор Гвидо Саракко подчеркнул необходимость признания растущей сложности современного мира, который требует, чтобы технологические и инженерные решения учитывали более широкий контекст, чем в прошлом.

“Очевидно, что за последние пару лет появились новые продукты – в банках, культурных предприятиях, киноиндустрии и автомобилестроении благодаря искусственному интеллекту. Мир меняется”, – заявил Саракко.

Однако он также подчеркнул, что сегодняшним инженерам требуется более прочная основа в «гуманитарных и социальных науках».

С момента своего основания в 2009 году Ташкентский филиал университета, предлагающий степени бакалавра в области машиностроения и автомобилестроения, ИКТ и гражданского строительства с преподаванием на английском языке, выпустил более 1000 выпускников.

День 2 – DARYA: Делегаты из Центральной Азии выступают за расширение регионального сотрудничества в области возможностей для молодежи

Второй день встречи высокого уровня прошел в туринском колледже «Дельи Артиджанелли». Это известный центр профессионального образования и переподготовки, специализирующемся на ремеслах. На мероприятии были рассмотрены такие важные вопросы, как улучшение сбора региональных данных, установление общих стандартов для признанных на региональном уровне квалификаций и усиление подготовки учителей.

Перед началом встречи, делегатам окунулись в мир магии, любимый вид искусства, который приводит в восторг аудиторию всех возрастов. Завораживающие фокусы с карточками, веревкой и кубками в исполнении Марко Аймоне дали возможность участникам встречи расслабиться перед тем, как погрузиться в более серьезные дискуссии.

Участникам было предложено поразмыслить о ценности их тесного регионального сотрудничества с момента создания проекта “DARYA”. За первый год реализации проекта был достигнут значительный прогресс: высокопоставленные должностные лица и заинтересованные стороны по всему региону объединили усилия для создания равных условий для квалификаций и образовательных стандартов, которые соответствуют меняющимся требованиям рынка труда.

Расул Абазбек Уулу, замминистра образования Кыргызстана, сказал, что достигнут прогресс в обеспечении большей гибкости профессионального образования, именно поэтому стране необходимы новые навыки, «в том числе в области программирования и цифровизации».

Заместитель министра образования и науки Таджикистана Лутфия Абдулхоликзода отметила, что работа с коллегами по всему региону была вдохновляющей. Цели DARYA, которые акцентированы на “зеленых” и цифровых навыках, тесно совпадают с установившейся национальной политикой, включая новый закон о концепции цифрового развития образования.

В Туркменистане ведется работа над новыми стандартами в более чем 200 программах профессиональной подготовки, чтобы обеспечить соответствие образования потребностям рынка труда, сообщил заместитель министра высшего и среднего профессионального образования Азат Атаев.

Каламкас Алгазинова, заместитель министра профессионального образования Казахстана, сказала, что все страны Центральноазиатского региона «объединены стремлением к получению высококвалифицированных специалистов; цель одна, но у нас много задач».

Азиз Мелиобоев, начальник департамента интеграции профессионального образования Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, сказал, что запущенная в стране платформа для отслеживания карьеры выпускников профессионального образования помогает лучше понять, насколько обучение соответствует требованиям рынка труда.

Затем последовали презентации нового инструмента на базе искусственного интеллекта, который анализирует онлайн-вакансии в режиме реального времени, предоставляя странам Центральной Азии ценную информацию о потребностях рынка труда. Кроме того, была рассмотрена концепция подходов “умной специализации” для повышения квалификации кадров для конкретных секторов экономики.

Сэмюэл Кавана, руководитель проекта DARYA, кратко рассказал о направлениях работы в предстоящем году. Они будут включать:

Evidence for Skills – региональное исследование новых форм работы. По его словам, исследование завершается, и его результаты вскоре будут опубликованы.

Поддержка разработки и пилотного внедрения системы отслеживания карьеры выпускников.

Технико-экономическое обоснование регионального сотрудничества по разработке новых квалификаций.

Ознакомительный визит в ЕС по вопросам управления учебными заведениями и квалификациями.

Работа по разработке пилотного исследования квалификаций в нескольких странах.

Пилотирование инновационного инструмента SCAFFOLD card deck для поддержки преподавателей в обучении ключевым компетенциям.

///nCa, 25 ноября 2023 г. (на основе пресс-релизов ЕФО, фото: ЕФО)