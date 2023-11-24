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Туркменистан принял участие в 6-й внеочередной сессии Межправительственного совета Межправительственной гидрологической программы ЮНЕСКО

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23 ноября 2023 года посол, Постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО Максат Чарыев принял участие в 6-й внеочередной сессии Межправительственного совета Межправительственной гидрологической программы, состоявшейся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

В ходе этой сессии состоялись выборы членов Бюро МГП и членов следующих комитетов:

– Финансовый комитет;

– Комитет по связям с общественностью;

– Состоялся комитет по подготовке резолюции.

Посол сердечно поздравил новоизбранного президента Международной гидрологической программы (МГП) и выразил искреннюю признательность покидающему свой пост президенту МГП за его плодотворный вклад, а также новым вице-президентам Бюро МГП и преданным своему делу членам Финансового комитета, Комитета по коммуникациям и информационно-просветительской деятельности, и Комитет по подготовке резолюции.

Посол в ходе своего выступления подчеркнул глубокое значение принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции, объявляющей 21 марта Всемирным днем ледников, начиная с 2025 года. Это решение подчеркивает критическую важность сохранения ледников в международной повестке дня, отметил Чарыев.

Продолжая свое выступление, Максат Чарыев выразил глубокую признательность за роль, которую МГП готова сыграть в этом десятилетии, особенно в решении проблем, связанных с дефицитом воды и устойчивым управлением водными ресурсами в регионе.

Туркменистан является членом Межправительственного совета Международной гидрологической программы ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов. ///Посольство Туркменистана во Франции, 23 ноября 2023 г.

 

 

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