Кафедры ЮНЕСКО Туркменского и Астраханского Госуниверситетов провели дискуссию, посвященную историческим объектам Шелкового Пути

Кафедры ЮНЕСКО Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Астраханского государственного университета имени В.Н.Татищева (Россия) провели онлайн-встречу, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан»

В ходе «круглого стола» сначала были заслушаны научные доклады преподавателей и учёных обоих вузов, а потом состоялся заинтересованный обмен мнениями.

Преподаватели кафедры археологии и этнологии ТГУ им.Махтумкули выступили на встрече с докладами, посвященными историко-культурным памятникам Туркменистана, которые являются частью всемирного наследия. В презентациях были представлены факты из таких объектов, как Древний Мерв, Парфянские крепости Нисы, Куняургенч, Караван-сарай Даяхатын. Туркменские специалисты также поделились результатами реставрационных работ на памятниках.

В свою очередь, обращаясь к своим туркменским партнёрам, проректор по образовательной деятельности и цифровизации Астраханского государственного университета им. В.Н.Татищева, доктор политических наук Галина Станкевич подчеркнула, что двустороннее межвузовское сотрудничество выходит на новый уровень.

В этих целях разработана специальная Дорожная карта, которая включает организацию научно-образовательных мероприятий и проектов, реализацию совместных образовательных программ, а также академическую мобильность профессорско-преподавательского состава и студентов по различным направлениям.

Встреча продолжилась научными сообщениями представителей АГУ. В частности, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Васильев провел презентацию на тему «Город Саксин – огузский анклав в дельте Волги».

Ученые из АГУ также затронули региональные аспекты культурного диалога между Россией и Туркменистаном. В одном их презентаций акцент был сделан на истории пребывания классика туркменской литературы Махтумкули Фраги в Астрахани. Еще один доклад был посвящено роли Астрахани в системе внешнеторговых связей с Центральной Азией и Ираном в ХVII–ХIХ вв. Доклад содержал немало интересных сведений о нюансах товарообмена в исследуемый период, об этапах истории возникновения внешнеторговых отношений и их развитии.

Во время круглого стола были представлены сведения о том, что на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде по инициативе Туркменистана, поддержанной Узбекистаном и Таджикистаном, исторические объекты, расположенные по маршруту «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор», включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данная транснациональная серийная номинация включает 31 памятник, расположенные в Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане.

Подводя итоги встречи, специалисты вузовских кафедр ЮНЕСКО, действующих в ТГУ имени Махтумкули и АГУ имени В.Н. Татищева высказали пожелания о наращивании темпов сотрудничества, в рамках которого на ближайшее время запланированы проведение онлайн-лекций по культурному наследию, а также научной конференции, посвящённой 300-летнему юбилею выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги. ///nCa, 23 ноября 2023 г.