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Лавров встретился с Послами стран Центральной Азии в России

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17 ноября состоялась встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с аккредитованными в Москве послами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает МИД России.

В ходе мероприятия дана всесторонняя оценка взаимодействия России с каждым из государств Центрально-Азиатского региона как на двусторонней основе, так и в рамках общих международных объединений, включая СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

Стороны с удовлетворением констатировали стабильность торгово-экономических отношений, рост товарооборота, тесный характер научно-образовательных и культурно-гуманитарных связей.

Подчёркнут взаимный настрой на обеспечение условий устойчивого развития всего многопланового комплекса нашего стратегического партнёрства, включая сферу безопасности и региональной стабильности.

Отдельно рассмотрены вопросы сотрудничества в формате ЦА5+Россия и реализации итогов первого саммита этого механизма, состоявшегося в Астане 14 октября 2022 г.

Значительное внимание было уделено развитию научно-практической кооперации в области водопользования и решения экологической проблемы Приаралья. ///nCa, 17 ноября 2023 г. (Фото – МИД России)

 

 

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