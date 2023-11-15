В Ашхабаде отпразднован 52-й Национальный День ОАЭ

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане Ахмед Альхай Аль-Хамели провело во вторник, 14 ноября, в Ашхабаде торжество по случаю 52-го Национального Дня ОАЭ.

Высокопоставленным гостем на приеме от имени Правительства Туркменистана стал вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Выступление на приеме Посла Ахмед Альхай Аль-Хамели:

Я рад приветствовать Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра Иностранных Дел Туркменистана, Его Превосходительство Рашида Овезгельдыевича Мередова.

Ваши Превосходительства, Главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, дорогие гости и уважаемые участники.

Я хотел бы воспользоваться этим радостным событием – пятьдесят вторым Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов, и с радостью передать приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочества шейха Мухаммеда бен Зайда Аль Нахаяна, да хранит его Аллах,

а также приветствия Вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, Премьер-министра, Правителя Дубая Его Высочества Шейха Мухаммед бен Рашид Аль Мактума, да благословит его Аллах, и Их Высочеств Членов Верховного Совета Федерации – Правителей Эмиратов и Вашего брата Вице-президента ОАЭ, Вице-премьера, Министра Президентской Администрации Его Превосходительства Шейх Мансур бен Зайд Аль Нахаяна Его Превосходительству Президенту Туркменистана господину Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Его Превосходительству Гурбангулы Бердымухамедову.

Эмирато-туркменские отношения характеризуются как выдающиеся на уровне руководства и граждан обеих стран. Поэтому обе страны регулярно обмениваются визитами на высоком уровне. Так, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Его Превосходительство Гурбангулы Бердымухамедов посетил ОАЭ в период 11-12 февраля этого года, а Вице-президент ОАЭ, Вице-премьер, Министр Президентской Администрации Его Превосходительства Шейх Мансур бен Зайд Аль Нахаян встретился 19 февраля этого года с Его Превосходительством Президентом Туркменистана господином Сердаром Бердымухамедовым.

В отношениях наблюдался беспрецедентный рост на всех уровнях: объем торгового обмена между двумя странами в 2022 году достиг примерно 1 миллиарда 300 миллионов долларов (ненефтяная торговля), при темпе роста 49 процентов, и мы стремимся удвоить торговый обмен в ближайшие годы.

В этой связи, Посольство стремилось в этом году более тесно укрепить двусторонние отношения путем развития культурных и образовательных связей между двумя странами. В ноябре Вице-президент Межпарламентского союза, член Федерального национального совета и глава центра “Хидаят” Его Превосходительство доктор Али Рашид Аль-Нуайми посетил Туркменистан. Во время визита Его Превосходительства прочитал лекцию о борьбе с экстремистской идеологией. В сентябре посольство учредило «Эмиратско-Туркменскую библиотеку» в институте языков «Азади», которую открыла делегация Дипломатической Академии Анвара Гаргаша.

Посольство организовало визит Заместителя Министра иностранных дел Туркменистана Ее Превосходительства Мяхри Бяшимовой в ОАЭ с целью укрепления отношений между дипломатическими учреждениями обеих стран. Посольство поддержало обучение 10 студентов из Туркменистана в рамках программы для молодых дипломатов в Дипломатической академии Анвара Гаргаша.

Также два молодых посла Целей Устойчивого Развития из Туркменистана примут участие в Молодежной Конференции по изменению климата в Дубае в рамках конференции COP28. И наибольшая доля (развития отношений) пришлась на спорт: Вице-президент Международного союза велосипедистов Его Превосходительство Усама Аль-Шафар посетил Туркменистан 27 июля и встретился с Президентом Туркменистана Его Превосходительством Сердаром Бердымухамедовым.

Туркменистан принимал у себя ряд спортивных делегаций, таких как делегация велоклуба «Аль Ватба» и велоклуба «Абу-Даби». Сбор новичков велоклуба «Абу-Даби» проходил в Туркменистане в течение 10 дней, и члены команды почувствовали, что они находятся в своей второй стране в свете устранения всех препятствий туркменской стороной.

Национальная сборная Туркменистана примет участие в гонке «Гран фондо» в рамках мероприятий Велосипедной недели Абу-Даби. Посольство организовало в сотрудничестве с Олимпийским городком в Ашхабаде «Эмирато – Туркменские тактические игры», в которых приняли участие более 150 человек, 40 туркменских и 3 эмиратские спортивные команды. Это событие получило большой резонанс в средствах массовой информации обеих стран. Посольство стремилось с помощью этих мероприятий вывести эмирато-туркменские отношения на более качественный уровень.

В рамках роли, которую играют ОАЭ на международных форумах и во многих областях, ОАЭ готовятся принять 28 Конференцию Сторон в рамках Конвенции ООН по изменению климата в Экспо-сити Дубай 30 числа этого месяца. В этой связи, Президент ОАЭ Его Высочество Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, да хранит его Аллах, объявил 2023 год в ОАЭ «Годом устойчивого развития» под лозунгом «Сегодня ради завтрашнего дня».

Саммит будет сосредоточен на четырех направлениях, в том числе: Первое – Развитие международной финансовой структуры и стимулирование частного сектора к финансированию действий по борьбе с изменением климата, Второе – активация Фонда потерь и ущерба, Третье – уделение внимания проблеме продовольственной безопасности и, Четвертое – эффективные решения проблемы нехватки воды. В этом глобальном мероприятии примут участие более 140 мировых лидеров, 1100 международных высокопоставленных лиц и более 70 000 участников из разных слоев общества, чтобы найти смелые и практические решения по борьбе с изменением климата. Здесь, я рад объявить об участии Президента Туркменистана Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова на Всемирном климатическом саммите COP28.

В том же отношении ОАЭ стали ведущей моделью в области устойчивого экономического развития на мировой арене и принимают амбициозные стратегии, направленные на достижение баланса между ростом, экономическим процветанием и сохранением окружающей среды. Внешняя торговля страны установила рекорд в первой половине 2023 года, превысив два триллиона 239 миллиардов дирхамов и увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Страна вошла в первую десятку стран в мировом рейтинге конкурентоспособности, и ожидается, что экономика ОАЭ достигнет годового роста на 3,3%, и ненефтяная экономика выросла на 4,5%. Она заняла первое место в арабском мире и 31-е место в мире по Индексу искусственного интеллекта, а согласно веб-сайту «Passport Index», паспорт ОАЭ занял первое место в арабском мире и 31-е место в мире, так как его владельцы могут посетить 176 стран мира без получения предварительной визы для въезда.

Благодаря продолжению политики расширения прав и возможностей молодежи, начатой Его Высочеством шейхом Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, Вице-Президентом и Премьер-министром – да защитит его Бог – более 600 молодых мужчин и женщин занимают руководящие должности в различных правительственных учреждениях страны. По данным Программы развития ООН, ОАЭ занимают первое место в арабском мире и одиннадцатое в мире в «Индексе гендерного баланса».

В плане укрепления гуманитарной дипломатии во всем мире, ОАЭ под руководством Президента страны Его Высочества Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, да защитит его Аллах – сыграли гуманитарную роль в сфере оказания чрезвычайной помощи и гуманитарной работы, основанной на непрерывности влияния путем замены типичных операций по оказанию помощи – реализацией проектов развития, которые отвечают интересам народа стран-бенефициаров, таких как строительство жилья и больниц, строительство электростанций и бурение скважин, с целью улучшения условий жизни в соответствующих странах (целевые страны). Позиция ОАЭ отличается поддержкой вопросов развития и гуманитарного сотрудничества во всем мире, что делает их одними из десяти крупнейших стран-доноров в мире.

В этом контексте ОАЭ проводят политику поощрения культуры межрелигиозной терпимости. Вот почему, в феврале этого года был открыт «Семейный дом Авраама». Страна стремилась воплотить свои усилия в распространении толерантности посредством исторической резолюции № 2686 о терпимости, международном мире и безопасности, которая была совместно разработана ОАЭ и Соединенным Королевством – во время второго председательства ОАЭ в Совете Безопасности в июне 2023 года. Резолюция впервые признает, что разжигающие ненависть высказывания и акты экстремизма напрямую связаны с распространением, обострением и повторением конфликтов.

ОАЭ придерживаются политики «обнуление проблем», чтобы продвигаться вперед в направлении содействия всеобъемлющему миру. За время своего двухлетнего членства в Совете Безопасности (в течение которого ОАЭ дважды председательствовали в Совете) ОАЭ сыграли заметную роль в решении некоторых важнейших задач нашего времени, таких как поощрение мирного урегулирования конфликтов и уделение приоритетного внимания оказанию гуманитарной помощи, поддержание мира, преодоление глобальных кризисов в области здравоохранения, использование потенциала инноваций, развитие международной системы борьбы с терроризмом, поддержка гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин.

ОАЭ осуждают продолжение боевых действий на оккупированных палестинских территориях и убийства мирных жителей с обеих сторон. ОАЭ отвергают политику коллективного наказания, проводимую Израилем, по отношению к более 2,2 миллионами палестинцам, проживающих в секторе Газа.

ОАЭ предупреждают, что игнорирование происходящего изо дня в день будет иметь разрушительные последствия не только для Израиля и Палестины, но и для перспектив мира и стабильности в регионе. Палестинский народ долгое время страдал от оккупации, и он, как и другие народы, заслуживает стабильного и безопасного будущего, в котором дети Газы смогли бы посещать школы, а не прибегать к ним как в убежище; в котором молодые мужчины и женщины внесли бы вклад в строительство институтов своего государства, а не искали своих родственников под руинами.

Президент страны Его Высочество Шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахаян– да хранит его Аллах – начал операцию «Аль-Фарис Аль-Шахм 3», чтобы облегчить страдания палестинского народа в секторе Газа, и распорядился, чтобы 1000 палестинских детей прошли лечение в больницах Эмиратов.

ОАЭ запустили кампанию «Сострадание к Газе» по сбору пожертвований в пользу сектора Газа и распорядились о предоставлении срочной помощи на сумму 20 миллионов долларов, и развернули полевой госпиталь на 150 коек. В этой связи ОАЭ поддерживают соответствующие резолюции международной легитимности о создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

С этой платформы мы подтверждаем, что ОАЭ под руководством Президента государства Его Высочества Шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахаяна, – да защитит его Аллах – и посредством постоянного отслеживания со стороны Вице-президента, Вице-премьера и Министр Президентской Администрации нашей страны Его Превосходительства Шейха Мансура бен Заида Аль Нахаяна прилагают все усилия для укрепления отношений и активизации сотрудничества и координации во всех областях, которые служат процессу развития, прогресса и процветания, а также будут способствовать дальнейшему углублению политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, которые объединяют две дружественные страны и народы ОАЭ и Туркменистан.

Мы также с большим оптимизмом смотрим на будущее туркмено–эмиратских отношений, тем более что эти отношения имеют в значительной степени многообещающие элементы и возможности, особенно в области газа, нефти, возобновляемых источников энергии и другие. Молюсь, чтобы Всевышний Аллах ниспослал дальнейшую стабильность и спокойствие, устойчивое процветание туркменскому народу под руководством Его Превосходительства Президента Туркменистана господина Сердара Бердымухамедова.

Мир Вам и да будет над вами милосердие и благословение Аллаха. ///nCa, 15 ноября 2023 г.

Несколько фотографий с торжества: