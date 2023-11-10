Международная Конференция и Выставка «Turkmentel-2023»

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие Международной выставки «Туркментел-2023»

Сегодня (9 ноября) в Ашхабаде, в экспоцентре Торгово-промышленной палаты состоялось торжественное открытие Международной выставки «Туркментел-2023», посвящённой вопросам развития сферы телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования.

Участники форума заслушали поздравительное обращение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

«XVI Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования Türkmentel-2023 призваны оказать существенное содействие модернизации телекоммуникационной системы, выступающей гарантом инновационного развития, реализации национальных программ и глобальных проектов», – говорится в Обращении.

Организаторами мероприятия являются агентство «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Торгово-промышленная палата.

В форуме принимают участие свыше 200 представителей сферы телекоммуникаций и ИТ из разных стран мира и Туркменистана. Среди участников – делегаты Международного союза электросвязи (ITU), Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (IСANN), Региональной ассоциации связи, Постоянного представительства ООН в Туркменистане, а также производители и разработчики программного обеспечения Nokia, Huawei, Eastwind, NEC.

Во второй половине дня стартует Международная научная конференция «Туркментел-2023».

В рамках форума на площадке Торгово-промышленной палаты Туркменистана также пройдет двухдневный тренинг «Запуск сетей мобильной связи следующего поколения (IMT-2020/5G)», организатором которого выступает Международный союз электросвязи.

Напомним, что в ходе «Туркментел-2023», будут подведены итоги национального конкурса среди молодых изобретателей «Цифровое решение-2023». В этом году на конкурс было подано свыше 300 заявок./// Turkmenportal, 9 ноября

На полях «Туркментел-2023» состоялись двусторонние встречи и переговоры о сотрудничестве

На полях международной выставки и научной конференции «Туркментел-2023» прошел ряд двусторонних встреч представителей зарубежных компаний с туркменскими руководителями.

В частности, директора германских компаний Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe и LS Telecom Ag – Герхард Фишер и Георг Шёне соответственно – провели серию переговоров. Они встречались с вице-премьером Мяхриджемал Мамедовой, генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым и председателем агентства «Туркменсвязь» Хаджимуратом Худайгулыевым.

Чакыев и Худайгулыев также обсудили перспективы туркмено-турецкого сотрудничества в области связи с генеральным директором турецкой компании Turk Telekommunikasyon A.Ş Умитом Оналыном.

Гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана и руководитель «Туркменсвязи» провели отдельные встречи с вице-президентом по региону Турции и Центральной Азии финской Nokia Деметрио Руссо, президентом японской компании NEC MENA Наоки Накамурой, вице-президентом по продажам французской Eutelsat Хани Аксамавати Аль Арджой, основателем и генеральным директором нидерландской компании Soterian Аношем Таккаром и директором департамента эксплуатации и управления азербайджанской Delta Telecom LTD Анаром Аббасовым./// Orient, 9 ноября

В Ашхабаде стартовал тренинг ITU по внедрению 5G – мобильной связи следующего поколения

Сегодня на площадке международного форума «Туркментел-2023» стартовал двухдневный тренинг «Запуск сетей мобильной связи следующего поколения (5G/IMT-2020)», организованный Международным союзом электросвязи (ITU).

Целевая аудитория тренинга – представители госструктур, научно-исследовательских центров, отраслевых ассоциаций и вузов, регуляторы, телеком-операторы, заинтересованные организации, а также все интересующиеся данной проблематикой.

Тренинг проходит по нескольким сессиям. В ходе первой сессии рассматриваются такие вопросы, как: возможности и технологии системы 5G/IMT-2020; работа Международного союза электросвязи в области управления и стандартизации 5G/IMT-2020, условия выделения спектра и цены на 5G/IMT-2020.

Спикерами сессий являются профессионалы с большим опытом в области радиосвязи и внедрения передовых технологий. Среди них Карлис Богенс – руководитель Отдела фиксированных и подвижных служб Бюро радиосвязи МСЭ, Вадим Поскакухин – технический директор Ubiquitous Wireless LLP (Казахстан), Джон Дэвид Ким – руководитель форума ускорения цифровой трансформации (ранее форум APAC 5G) и руководитель региона Северо-Восточной Азии в GSMA./// Turkmenportal, 9 ноября

Агентство «Туркменарагатнашык» демонстрирует успехи на выставке “Туркментел 2023”

На площадке Международной выставки «Туркментел-2023» сооружен павильон Агентства «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, которое является организатором мероприятия наряду с Торгово-промышленной палатой.

Стенд изображает деятельность агентства, его достижения в сфере коммуникаций, реализованные проекты, а также предлагаемый спектр услуг.

Агентство «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, является центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в области связи, а также регулирует и осуществляет контроль над работами в области связи в Туркменистане.

В рамках своей миссии агентство ведет деятельность в таких областях, как местная и сотовая связь, интернет, почтовые услуги, цифровая экономика, кибербезопасность, спутниковая связь, национальное вещание и радиовещание, а также обучение специалистов./// THP, 9 ноября

TM-CELL «Алтын Асыр» представил туркменистанцам новую услугу – виртуальные номера

Компания сотовой связи TM-CELL «Алтын Асыр» на проходящей в Ашхабаде Международной выставке «Туркментел-2023» представила своим абонентам новую услугу – виртуальные номера.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», виртуальный номер – это номер мобильного телефона или стационарного телефона, не привязанный к физическому устройству (SIM-карте).

Виртуальные номера могут быть активированы через QR-код. Для этого надо подключиться к интернету и отсканировать QR, затем активировать карту в настройках своего смартфона.

Такое действие можно произвести только на одном устройстве. Если виртуальная карта уже активирована, то на другом устройстве повторно её подключить не удастся. Весь процесс активации занимает несколько минут.

Преимущества виртуальных номеров следующие:

экономичность: они обычно стоят дешевле, чем SIM-карты, а также не требуется ежемесячная абонентская плата.

конфиденциальность: они позволяют сохранять анонимность при общении, так как не привязаны к физическим устройствам./// Turkmenportal, 9 ноября

В Туркменистане появился новый интернет-ресурс для экспортеров и производителей

На площадке международного форума «Туркментел-2023» состоялась презентация и запуск нового веб-сайта с доменным именем www.madeinturkmenistan.co.tm

Сайт Made in Turkmenistan («Сделано в Туркменистане»), разработан Национальной организацией Туркменистана по штрих-кодам, GS1 Turkmenistan и представляет обширный каталог туркменских брендов, производителей, экспортеров и экспертов. На его площадке размещена полная, точная и пополняемая информация о различной туркменской продукции, её соответствии международным стандартам и нормам, а также о производителях товаров.

Миссия сайта:

Содействовать глобальной торговле между покупателями во всем мире и туркменскими поставщиками;

Предоставить точную и надежную информацию о туркменских продуктах и поставщиках глобальным покупателям;

Помочь покупателям и поставщикам общаться и торговать друг с другом эффективно и действенно.

Электронная площадка Made in Turkmenistan позволит представить рынок Туркменистана, его экспортные возможности, будет способствовать продвижению товаров туркменских производителей на мировые рынки, повышению их конкурентоспособности.

Разместить информацию на новом Интернет-ресурсе могут туркменские производители как государственного, так и частного секторов, выпускающие продукцию на внутренний и внешний рынок и являющиеся членами GS1 Turkmenistan.

Made in Turkmenistan также является источником информации о новых производствах в Туркменистане, инновациях, открытиях, успехах на мировых рынках, проводимых деловых мероприятиях и прочих значимых событиях в жизни страны. Здесь можно узнать и о тренингах и семинарах, проводимых на базе GS1 Turkmenistan.

Веб-сайт с доменным именем madeinturkmenistan.co.tm содержит информацию на русском, туркменском и английском языках и ориентирован на широкий круг интернет-пользователей, в том числе предпринимателей, экспортёров и потребителей товаров и услуг, а также всех, кто интересуется развитием бизнеса в Туркменистане, кто намерен наладить коммерческие контакты с туркменскими партнёрами или уже ведёт своё дело в стране.

[Обзор составлен nCa из цитируемых источников, 10 ноября 2023 г.]

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