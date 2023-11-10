News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Транспорт, технологии и безвизовый режим для граждан – о чем договорились Таджикистан и Иран на душанбинских переговорах в верхах

Транспорт, технологии и безвизовый режим для граждан – о чем договорились Таджикистан и Иран на душанбинских переговорах в верхах

By

8 ноября 2023 года, в Душанбе прошли переговоры на высшем уровне между Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

На полях переговоров подписан пакет из 18 документов, затрагивающих такие сферы, как транспорт, наука и культура, спорт, информационные технологии.

Таджикистан выразил заинтересованность в реализации крупных проектов совместно с Ираном в таких отраслях, как промышленность, энергетики, транспорта, переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства и туризма.

Еще одной ключевой темой переговоров между Раиси и Рахмоном стали перспективы привлечения иранских инвестиций в свободные экономические зоны Таджикистана и реализация совместных проектов.

Душанбе видит перспективы для реализации совместных проектов в энергетической сфере (например, строительство гидроэлектростанций и солнечных электростанций на территории Таджикистана); в транспортном секторе (для двух стран выгодно эффективное использование транспортно-транзитного потенциала для перевозки товаров и продукции); в аграрном секторе; межрегиональное взаимодействие.

Отмечалось также, что увеличение авиасообщений между двумя странами и упрощение транспортной системы создает предпосылки для расширения сотрудничества в сфере туризма.

Подписанные документы

Президенты Таджикистана и Ирана подписали Совместную декларацию.

Затем в присутствии глав государств были подписаны:

  1. Меморандум между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Иран об отмене визы для обладателей общегражданских заграничных паспортов.
  2. Меморандум по международным и транзитным перевозкам через порт Чобахор между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран;
  3. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и Национальной организацией по управлению стихийными бедствиями Министерства внутренних дел Исламской Республики Иран в области управления чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;
  4. Меморандум между Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Штабом по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
  5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Секретариатом Высшего совета свободных торгово-промышленных и специальных зон Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области свободных экономических зон;
  6. План пути реализации программы долгосрочного экономического и торгового сотрудничества Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран на 2022-2030 годы;
  7. Меморандум о сотрудничестве в области исследований, технологий и инноваций между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Технологическим парком Пардис Исламской Республики Иран;
  8. Меморандум о почтовом сотрудничестве между ГУП «Таджикская почта» и Национальной почтовой компанией Исламской Республики Иран;
  9. Меморандум о сотрудничестве между Службой исполнения при Правительстве Республики Таджикистан и Организация по правительственному надзору Исламской Республики Иран;
  10. Соглашение об установлении отношений городов-побратимов между городом Худжандом Согдийской области Республики Таджикистан и городом Йездом Исламской Республики Иран;
  11. Меморандум о научно-технологическом сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран;
  12. Меморандум о сотрудничестве в области культуры и ремёсел между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран.
  13. Меморандум о сотрудничестве в области науки и технологий между Национальной Академией наук Таджикистана и Управлением по науке Аппарата Президента Исламской Республики Иран;
  14. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран;
  15. Меморандум между Национальным олимпийским комитетом Таджикистана и Национальным олимпийским комитетом Исламской Республики Иран;
  16. Меморандум о сотрудничестве между Национальной библиотекой Таджикистана и Архивом и Национальной библиотекой Исламской Республики Иран;
  17. Меморандум о сотрудничестве между ГУП «Умный город» («Smart City») Исполнительного органа государственной власти города Душанбе и Организацией по информационной и коммуникационной технологии градоуправления Мешхеда;
  18. Меморандум между Железными дорогами Республики Таджикистан и Железными дорогами Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта.

///nCa, 10 ноября 2023 г. (Фото – Flickr фотобанк Президента Таджикистана)

 

 

Related posts:

  1. Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турция обсудят в Душанбе развитие мультимодального коридора ТУТИТ
  2. Казахстан и Вьетнам отменили визовые режим и намерены довести товарооборот до 1 млрд.долл.США
  3. В Душанбе состоялось первое совещание Рабочей группы высокого уровня по мультимодальному коридору «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция»
  4. Президент Узбекистана посетил Сингапур – подписано восемь документов
  5. Президент Туркменистана посетил Иран с официальным визитом – Лидеры договорились в будущем подписать договор о партнерстве на 20 лет
  6. Азербайджан и Казахстан – итоги встречи в верхах – страны создают Высший Межгосударственный Совет
  7. Казахстан утвердил взаимный безвизовый режим с Китаем
  8. Узбекистан и Иран обсуждают мультимодальный коридор через Туркменистан
  9. Таджикистан намерен наладить контейнерные перевозки в Европу транзитом через Туркменистан
  10. Туркменистан и Таджикистан – динамика развития гуманитарных отношений
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan