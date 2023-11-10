Транспорт, технологии и безвизовый режим для граждан – о чем договорились Таджикистан и Иран на душанбинских переговорах в верхах

8 ноября 2023 года, в Душанбе прошли переговоры на высшем уровне между Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

На полях переговоров подписан пакет из 18 документов, затрагивающих такие сферы, как транспорт, наука и культура, спорт, информационные технологии.

Таджикистан выразил заинтересованность в реализации крупных проектов совместно с Ираном в таких отраслях, как промышленность, энергетики, транспорта, переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства и туризма.

Еще одной ключевой темой переговоров между Раиси и Рахмоном стали перспективы привлечения иранских инвестиций в свободные экономические зоны Таджикистана и реализация совместных проектов.

Душанбе видит перспективы для реализации совместных проектов в энергетической сфере (например, строительство гидроэлектростанций и солнечных электростанций на территории Таджикистана); в транспортном секторе (для двух стран выгодно эффективное использование транспортно-транзитного потенциала для перевозки товаров и продукции); в аграрном секторе; межрегиональное взаимодействие.

Отмечалось также, что увеличение авиасообщений между двумя странами и упрощение транспортной системы создает предпосылки для расширения сотрудничества в сфере туризма.

Подписанные документы

Президенты Таджикистана и Ирана подписали Совместную декларацию.

Затем в присутствии глав государств были подписаны:

Меморандум между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Иран об отмене визы для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Меморандум по международным и транзитным перевозкам через порт Чобахор между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран; Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и Национальной организацией по управлению стихийными бедствиями Министерства внутренних дел Исламской Республики Иран в области управления чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера; Меморандум между Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Штабом по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Секретариатом Высшего совета свободных торгово-промышленных и специальных зон Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области свободных экономических зон; План пути реализации программы долгосрочного экономического и торгового сотрудничества Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран на 2022-2030 годы; Меморандум о сотрудничестве в области исследований, технологий и инноваций между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Технологическим парком Пардис Исламской Республики Иран; Меморандум о почтовом сотрудничестве между ГУП «Таджикская почта» и Национальной почтовой компанией Исламской Республики Иран; Меморандум о сотрудничестве между Службой исполнения при Правительстве Республики Таджикистан и Организация по правительственному надзору Исламской Республики Иран; Соглашение об установлении отношений городов-побратимов между городом Худжандом Согдийской области Республики Таджикистан и городом Йездом Исламской Республики Иран; Меморандум о научно-технологическом сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран; Меморандум о сотрудничестве в области культуры и ремёсел между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран. Меморандум о сотрудничестве в области науки и технологий между Национальной Академией наук Таджикистана и Управлением по науке Аппарата Президента Исламской Республики Иран; Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран; Меморандум между Национальным олимпийским комитетом Таджикистана и Национальным олимпийским комитетом Исламской Республики Иран; Меморандум о сотрудничестве между Национальной библиотекой Таджикистана и Архивом и Национальной библиотекой Исламской Республики Иран; Меморандум о сотрудничестве между ГУП «Умный город» («Smart City») Исполнительного органа государственной власти города Душанбе и Организацией по информационной и коммуникационной технологии градоуправления Мешхеда; Меморандум между Железными дорогами Республики Таджикистан и Железными дорогами Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта.

///nCa, 10 ноября 2023 г. (Фото – Flickr фотобанк Президента Таджикистана)