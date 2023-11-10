Казахстано-российские переговоры на высшем уровне в Астане подтвердили отношения добрососедства и сотрудничества между двумя странами

9 ноября 2023 года в Астане состоялись переговоры между Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и Президентом России Владимиром Путиным.

По завершении двусторонних переговоров в узком и расширенном составе главы государств выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации. В этот же день лидеры двух стран приняли онлайн участие в 19-м Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Официальный визит Путина состоялся в преддверии 10-ой годовщины Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

«Несмотря на быстроменяющуюся геополитическую ситуацию, Договор сохраняет свою актуальность, что позволяет активно развивать кооперацию во всех сферах жизнедеятельности двух стран, а также в деятельности региональных и международных организаций и объединений», – отмечается в Совместном заявлении двух президентов к десятилетию подписания данного Договора.

В Совместном заявлении прописаны задачи казахстано-российского сотрудничества на стратегическую перспективу. Документ свидетельствует о том, что Россия и Казахстан намерены развивать свои отношения во всех сферах, включая внешнюю политику, торгово-экономическое сотрудничество, туризм, транспорт, оборону и безопасность, космическую сферу, биологическую безопасность, культуру и гуманитарные связи, климатические проекты.

Как заявил, Токаев на брифинге, особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию.

«Россия уверенно сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана. За последние три года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился на более чем 30 %. В прошлом году товарооборот, по статистике Казахстана, составил рекордные 27 миллиардов долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году – 17 миллиардов долларов по итогам восьми месяцев. В целом, у нас имеются большие возможности для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота. В этом ключе отмечаем существенную активизацию связей между деловыми кругами двух стран. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана – общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов. Только за первое полугодие текущего года российские инвестиции в экономику Казахстана составили более одного миллиарда долларов, что на 20 % больше уровня прошлого года. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 миллиардов долларов. Отрадно, что это обоюдный процесс», – отметил Президент Казахстана.

Наряду с этим в ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации. По словам лидера Казахстана, на сегодня пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.

Кроме того, главы государств обсудили сотрудничество в области энергетики и ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан, а также обеспечение устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Ключевой темой Форума межрегионального сотрудничества стало развитие сельскохозяйственного сектора. Товарооборот двух стран в сфере АПК по итогам 2022 года увеличился на 24 %, достигнув 3,6 миллиарда долларов.

Затрагивая тему взаимодействия на площадке основных международных организаций и интеграционных объединений, Токаев подчеркнул: «Мы признательны российской стороне за поддержку СВМДА, а также нашего председательства в ШОС. Мы едины во мнении, что поступательный прогресс нашего региона отвечает коренным интересам народов двух стран. Казахстан твердо придерживается своих международных обязательств и выступает за развитие взаимовыгодных отношений с заинтересованными государствами».

Подписанные документы

По итогам переговоров Токаев и Путин подписали:

Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;

План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.

Также в рамках официального визита Президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Республики Казахстан о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» (Республика Казахстан).

План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2024–2026 годы.

Совместный план мероприятий по взаимодействию Федеральной таможенной службы (Российская Федерация) и Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан с участием представительств таможен­ных служб Российской Федерации и Республики Казахстан на 2024–2025 годы.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости (Российская Федерация) и Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Соглашение об информационном партнерстве между федеральным государственным унитарным предприятием «Информа­ционное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» и РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» УДП РК. ///nCa, 10 ноября 2023 г. (Фото: Akorda)

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