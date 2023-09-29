CADAP: В Астане обсудили вызовы и угрозы для Центральной Азии в сфере наркотиков

28-29 сентября в Астане прошел региональный диалог по наркополитике, на котором присутствовали представители Центральноазиатских государственных профильных ведомств, европейских институтов и экспертных организаций, таких как Правительственная делегация национального плана по борьбе с наркотиками Испании, Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), Разведывательный центр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью (CITCO), Министерство внутренних дел Испании, представительства Европейского Союза в странах Центральной Азии, представители гражданского общества, международные эксперты, международные организации и другие региональные партнерские программы.

Целью диалога было содействие динамичному обсуждению между ключевыми заинтересованными сторонами Центральной Азии; предоставление обзора наркоситуации в Центральной Азии; обсуждение текущей ситуации в сфере наркополитики, угроз и проблем наркополитики в сфере контроля за поставками, а также презентация результатов и ключевых рекомендаций по итогам страновых оценок, проведенных недавно. Как подчеркнул Коcимо Ламберти, представитель ЕС: «Региональный компонент очень важен для Европейского Союза, поскольку он привносит наилучшие возможные практики по снижению вреда от наркотиков».

Участники рассмотрели текущую ситуацию и ключевые проблемы, выявили и изучили европейский опыт и передовую практику. Отдельная сессия была посвящена обучению заинтересованных сторон как эффективному инструменту успешной разработки и реализации наркополитики.

Региональный диалог по наркополитике является еще одним важным шагом вперед, способствующим развитию и продвижению взаимных консультаций и сотрудничества между европейскими институтами и учреждениями Центральной Азии.

По словам Эрнеста Робелло, руководителя CADAP 7, такого рода сотрудничество имеет важное значение: «Сбалансированный подход к вопросу наркотиков и наркополитики может быть достигнут только при наличии более тесного сотрудничества. Для того, чтобы формулировать последовательные и эффективные глобальные ответы на проблемы, связанные с наркотиками, необходим диалог», -сказал он.

CADAP – это программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии. Это инициатива Европейского Союза по содействию разработке эффективной политики сокращения спроса на наркотики в странах Центральной Азии. В настоящее время реализуется 7-я фаза Программы. В соответствии со Стратегией ЕС по борьбе с наркотиками на 2021–2025 годы и Совместным сообщением «ЕС и Центральная Азия: новые возможности для более тесного партнерства», CADAP 7 отражает преемственность долгосрочных обязательств ЕС перед партнерами из Центральной Азии по оказанию дальнейшей помощи . укреплять свои национальные планы по сокращению спроса на наркотики и продолжать сотрудничать в разработке комплексной и сбалансированной политики в отношении наркотиков.///CADAP, 29 сентября 2023 г.