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Туркменистан и Южная Корея укрепляют сотрудничество в железнодорожной отрасли

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20 сентября 2023 года руководство агентства “Туркмендемирйоллары” [Туркменские железные дороги] провело совещание в режиме видеоконференции с представителями Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, Корейской железнодорожной корпорации, а также государственной компании “Национальная железная дорога Кореи”, сообщает посольство Туркменистана в Корее.

В начале встречи туркменская сторона выразила большую заинтересованность в укреплении сотрудничества с корейскими государственными структурами и частными компаниями, занимающимися железнодорожным строительством, электрификацией железных дорог, сигнализацией, строительством железнодорожной инфраструктуры и другими смежными областями.

Обе стороны подчеркнули высокий уровень двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в политико-дипломатической, парламентской, торгово-экономической и технологической сферах.

Стороны также согласились с необходимостью проведения очных двусторонних переговоров для достижения конкретных результатов, касательно участия корейских правительственных учреждений и компаний в стратегических железнодорожных проектах Туркменистана. В этой связи они договорились изучить возможность организации визита представителей корейской железной дороги в Туркменистан в конце октября или начале ноября 2023 года.

Туркменская сторона выразила признательность корейской стороне за большой интерес к развитию двустороннего сотрудничества и пригласила представителей Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, Корейской железнодорожной корпорации и Корейской национальной железной дороги посетить Туркменистан для участия в предстоящем 16-м Форуме сотрудничества Центральная Азия – Корея, который планируется провести в Ашхабаде 1 ноября 2023 года.

Напомним, что недавно Туркменский судостроительный и судоремонтный завод “Балкан” и корейская компания “Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.” (KSIT) подписали контракт на совместное строительство двух сухогрузных судов грузоподъемностью 6100 тонн.///nCa, 24 сентября 2023 г.

 

 

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