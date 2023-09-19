Парламентская делегация Туркменистана находится с визитом в Республике Корея

17-19 сентября 2023 года делегация во главе с Председателем Меджлиса Туркменистана Д.Гулмановой находится с рабочим визитом в Республике Корея. Цель визита – участие в Первой встрече спикеров парламентов “Центральная Азия – Республика Корея”.

17 сентября 2023 года по прибытии в Международный аэропорт г.Инчхон состоялась встреча Д.Гулмановой с руководителем Межпарламентской группы дружбы «Корея–Туркменистан» Ли Дал-Гоном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с развитием межпарламентских отношений и сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея.

18 сентября состоялась встреча в узком формате Председателя Меджлиса Туркменистана с Председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё. Д.Гулманова передала слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе беседы стороны отметили позитивную динамику развития межпарламентского диалога между двумя странами.

Далее делегация Туркменистана под руководством Председателя Меджлиса приняла участие в работе первых туркмено-корейских межпарламентских консультаций, инициированных Председателем Халк Маслахаты Туркменистана.

В ходе обстоятельного обмена мнениями по текущей повестке дня двустороннего сотрудничества, стороны подчеркнули, что данное мероприятие послужит эффективной платформой для расширения и развития межпарламентского партнёрства. В этом контексте, отмечена важная роль туркмено-корейских групп дружбы, действующих в парламентах двух стран.

Также была отмечена особая роль межпарламентского диалога в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений. В качестве перспективных направлений были обозначены торгово-экономический блок, нефтегазовая, нефтехимическая и транспортная сферы, культурно-гуманитарное измерение, включая область медицины, образования, в частности, изучение корейского языка в Туркменистане.

Было особенно уделено внимание перспективам участия корейских компаний в реализации промышленных проектов в городе Аркадаге.

Кроме того, стороны обсудили ряд вопросов повестки дня предстоящего 19 сентября первого совещания руководителей парламентов Центральной Азии и Республики Корея.

В тот же день состоялась встреча руководителя парламента Туркменистана с премьер-министром Южной Кореи Хан Док Су. В начале встречи Д.Гулманова передала слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В рамках переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по перспективам дальнейшего взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Корея.

В процессе обсуждения вопросов дальнейшего развития торгово-экономических связей, Премьер-министр РК выразил стремление ведущих корейских компаний к активному участию в реализации нефтегазовых и нефтехимических проектов в Туркменистане.

При этом подчёркнуто, что поступательное развитие межпарламентского диалога, установившегося между странами, является одним из приоритетных аспектов взаимодействия. ///МИД Туркменистана, 18 сентября 2023 г.