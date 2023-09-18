Президент Туркменистана отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк

В воскресенье, 17 сентября, Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Соединённые Штаты Америки в целях участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, проходящей в Нью-Йорке.

«Будучи привержен политике миролюбия, позитивного нейтралитета и широкого международного сотрудничества, Туркменистан неуклонно следует избранным курсом, развивая конструктивный диалог – как на межгосударственном уровне, так и в формате авторитетных международных организаций. При этом большое значение придаётся партнёрству с ООН, носящему стратегический характер. Опираясь на накопленный богатый опыт и потенциал, на современном этапе это многовекторное взаимодействие обретает новое качество и наполнение, отмечается в комментарии TDH.

Поступательная динамика присуща плодотворным контактам Туркменистана со специализированными учреждениями ООН. В Ашхабаде действует Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, открытый по инициативе туркменской стороны. Всё это является подтверждением активного участия Туркменистана в усилиях мирового сообщества по выработке сбалансированных решений актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Внешнеполитическая стратегия Туркменистана получила широкое признание и поддержку Организации Объединённых Наций. Наглядным свидетельством тому является факт регулярного избрания Туркменистана в состав ведущих профильных структур ООН.

Таким образом, отношения между Туркменистаном и Сообществом Наций развиваются в присущей им атмосфере взаимопонимания и конструктивности. И нынешний визит Президента Сердара Бердымухамедова в Нью-Йорк, где расположена Штаб-квартира ООН, – ещё одно подтверждение стремления Туркменистана последовательно укреплять и наращивать разноплановое партнёрство, базирующееся на принципах равноправия, взаимного уважения и долгосрочности.

На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций будут озвучены новые инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение мира и безопасности на планете, достижение провозглашённых ООН Целей устойчивого развития, в том числе на укрепление международного сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, экология и изменение климата, гуманитарная сфера.

В рамках визита также запланировано участие Президента Сердара Бердымухамедова в Саммите в формате Центральная Азия–Соединённые Штаты Америки «С5+1». Наряду с этим глава государства проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарём ООН. ///nCa, 18 сентября 2023 г.

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