Президент Садыр Жапаров: Кыргызстан придает приоритетное значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в своем выступлении на Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе отметил, что консультативные встречи создают благоприятные условия для поддержания регулярного диалога на высшем уровне, а также значительно укрепляют взаимное доверие между государствами.

«Уверен, что наша совместная работа, постоянный диалог и общение на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, в духе добрососедства, позволят преодолевать все препятствия и трудности, развивать и поддерживать чувство общности интересов и единства народов, населяющих с незапамятных времен наш обширный и богатый регион», – отметил Президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что для Кыргызской Республики приоритетными направлениями сотрудничества в Центральной Азии являются: расширение и углубление торгово-экономических связей, водно-энергетическая сфера, диверсификация и расширение транспортных коридоров, укрепление транзитного потенциала, решение проблем ирригации и мелиорации, расширение культурно-гуманитарных связей, включая, в первую очередь сотрудничество в сферах культуры, туризма, образования, реализация совместных проектов, принятие согласованных мер по обеспечению общей безопасности в регионе.

Глава государства акцентировал внимание на том, что вопросы адаптации к изменению климата, использования водных ресурсов и взаимодействия в энергетической сфере приобретают все большее значение.

«Зимой у нас в Кыргызстане и в соседних странах Центральной Азии из-за аномальных холодов резко выросло потребление электроэнергии, а летом из-за засухи и маловодья – повсеместная нехватка воды. Думаю, для всех уже стало очевидно, что воды с каждым годом будет все меньше, а потребность в ней будет все больше возрастать», – подчеркнул Жапаров.

Для рационального использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии Жапаров указал на необходимость принять кардинальные, конкретные и эффективные меры, прежде всего, по привлечению в водный и водно-энергетический секторы стран масштабных капиталовложений, как государственных, так и частных.

Он предложил начать работу над возобновлением и совершенствованием сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водных и энергетических ресурсов реки Нарын – Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами.

Также, Президент Кыргызстана предлагает создать в городе Бишкеке Региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

«Следует отметить, что нерешенность водно-энергетических проблем в одной стране может отражаться в вопросе обеспечения водой для других стран Центральной Азии. В этой связи мы предлагаем заинтересованным странам объединить усилия для привлечения в водный сектор Кыргызстана, как страны формирования почти половины водных ресурсов региона, инвестиций и внедрения современных технологий. Уверен, что это позволит не только более эффективно использовать водно-энергетические ресурсы, но и повысить устойчивость к различным природным воздействиям», – сказал Президент.

Вместе с этим Президент отметил, что Кыргызстан имеет тесные торгово-экономические связи со странами Центральной Азии.

«Наш регион должен стать связующим звеном между Севером и Югом, Западом и Востоком, при этом наращивая свой транспортно-коммуникационный потенциал и возможности выхода к морским портам», – указал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что для устранения барьеров и препятствий, улучшения процедур прохождения границ и транзита между странами ЦА нужна только политическая воля.

В качестве примера он привел недавнее открытие двух пунктов пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном, что позволило в несколько раз увеличить поток пересекающих границу граждан двух стран, которые используют внутренние документы.

В связи с этим Кыргызстан считает, что оптимизация потока товаров и услуг через границы Центральной Азии требует упрощения таможенных процедур и создания эффективных транспортных и логистических сетей.

«Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных, железных дорог и воздушных сообщений, необходимы для улучшения движения товаров и услуг в регионе», – подчеркнул Жапаров.

Касаясь вопроса совместного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности Садыр Жапаров сообщил, что для Кыргызстана мир и стабильность в Афганистане является одним из приоритетных условий в системе региональной безопасности.

Вместе с тем, отмечая свою приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Афганистана, Кыргызская Республика уважает право афганского народа на определение будущего своей страны, на основе его исторического опыта, культуры, традиций и национального своеобразия.

«Кыргызская сторона считает важным дальнейшее расширение форм и направлений сотрудничества в области обеспечения безопасности в регионе и противодействия таким современным угрозам, как терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, незаконный оборот наркотических средств и киберпреступность. Крайне важно развитие и обеспечение системы коллективной информационной безопасности и наращивание усилий по совместному противодействию киберугрозам, недопущению использования интернет-пространства, социальных сетей международными террористическими, религиозно-экстремистскими и иными враждебными организациями», – сказал Президент Кыргызстана.

В данном контексте Жапаров назвал важным тесное сотрудничество по линии Советов безопасности и компетентных органов стран Центральной Азии.

В заключении Жапаров подчеркнул: «Кыргызская Республика придает приоритетное значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Убежден в том, что потенциал сотрудничества огромен, а наше взаимодействие является прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира, развития и процветания в регионе и далеко за его пределами».

«Нынешние кризисные условия мировой политики диктуют нашим странам необходимость еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы защищать и продвигать общие интересы региона на мировой арене», – заключил Президент Кыргызстана.///nCa, 15 сентября 2023 г.