Душанбинское Заседание Совета Глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала – Итоги



nCa Report

15 сентября 2023 года в Душанбе состоялось заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Во встрече приняли участие:

• Таджикистан – Президент Эмомали Рахмон

• Казахстан – Президент Касым-Жомарт Токаев

• Туркменистан – Президент Сердар Бердымухамедов

• Узбекистан – Шавкат Мирзиёев

• Кыргызстан – Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев

• Специальный представитель Генерального секретаря ООН – Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии Каха Имнадзе.

Также к участию в заседании были приглашены делегации правительств и международные эксперты.

В ходе заседания были обсуждены ряд актуальных вопросов деятельности МФСА, включая итоги Председательства Республики Таджикистан в организации, совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда, определены и конкретизированы перспективные направления совместной деятельности.

Была отмечена важная роль Фонда в укреплении сотрудничества и взаимодействия стран региона по решению сложных водохозяйственных и экологических вопросов.

В рамках МФСА достигнуты значимые результаты, которые способствовали социально-экономическому развитию Центральной Азии, укреплению регионального сотрудничества, а также установлению и расширению двусторонних и многосторонних отношений в этих областях.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН, Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии передал участникам послание Генерального секретаря ООН.

По итогам заседания были подписаны следующие документы:

1. Душанбинское заявление глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала;

2. Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала;

3. Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об избрании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президентом Международного фонда спасения Арала на 2024-2026 годы;

4. Решение Совета глав государств-учредителей МФСА о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала.

Председательство в МФСА на 2024-2026 годы перешло к Республике Казахстан. Президент Казахстана предложил провести следующий саммит МФСА в 2026 году, совместив его с Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.///nCa, 15 сентября 2023 г.

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