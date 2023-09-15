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Душанбинское Заседание Совета Глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала – Итоги

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nCa Report

15 сентября 2023 года в Душанбе состоялось заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Во встрече приняли участие:
• Таджикистан – Президент Эмомали Рахмон
• Казахстан – Президент Касым-Жомарт Токаев
• Туркменистан – Президент Сердар Бердымухамедов
• Узбекистан – Шавкат Мирзиёев
• Кыргызстан – Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев
• Специальный представитель Генерального секретаря ООН – Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии  Каха Имнадзе.

Также к участию в заседании были приглашены делегации правительств и международные эксперты.

В ходе заседания были обсуждены ряд актуальных вопросов деятельности МФСА, включая итоги Председательства Республики Таджикистан в организации, совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда, определены и конкретизированы перспективные направления совместной деятельности.

Была отмечена важная роль Фонда в укреплении сотрудничества и взаимодействия стран региона по решению сложных водохозяйственных и экологических вопросов.

В рамках МФСА достигнуты значимые результаты, которые способствовали социально-экономическому развитию Центральной Азии, укреплению регионального сотрудничества, а также установлению и расширению двусторонних и многосторонних отношений в этих областях.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН, Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии передал участникам послание Генерального секретаря ООН.

По итогам заседания были подписаны следующие документы:

1. Душанбинское заявление глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала;
2. Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала;
3. Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об избрании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президентом Международного фонда спасения Арала на 2024-2026 годы;
4. Решение Совета глав государств-учредителей МФСА о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала.

Председательство в МФСА на 2024-2026 годы перешло к Республике Казахстан. Президент Казахстана предложил провести следующий саммит МФСА в 2026 году, совместив его с Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.///nCa, 15 сентября 2023 г.

 

#МФСА, #Казахстан, #Туркменистан, #Кыргызстан, #Узбекистан, #Таджикистан, #Аральское_море, #Международный_фонд_спасения_Арала, #IFAS30

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