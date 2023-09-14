Туркменистан: Стремительное развитие промышленно-строительного комплекса

Баймырат Аннамаммедов, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наша Отчизна под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова, уверенно следуя курсом прогресса и благополучия, превратилась в стабильно развивающееся государство. Успехи страны, достигнутые за годы независимости, её всевозрастающий международный авторитет, мощная экономика, высокий социальный уровень граждан – всё это непреложная истина, признанная на мировом уровне.

Наряду с другими отраслями стремительно развивается и отечественный промышленно-строительный комплекс. В эпоху, когда успешно продолжаются масштабные преобразования и начинания международного значения, инициированные Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым, наш народ живёт счастливой и благополучной жизнью. Под руководством Президента Туркменистана наша страна под девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!» уверенно движется к новым высотам прогресса.

В эти дни наши соотечественники готовятся широко отметить 32-ю годовщину священной независимости Отчизны. За годы суверенитета была проделана большая работа по инновационному развитию и диверсификации промышленно-строительного комплекса, достигнуты значительные успехи в укреплении национальной экономики. Уделяется особое внимание повышению конкурентоспособности и расширению ассортимента строительных материалов, укреплению научно-технической базы отрасли, внедрению в неё эффективных инструментов хозяйствования.

Открытие 29 июня 2023 года первой очереди города Аркадаг стало значимым событием в истории не только отечественного, но и мирового градостроительства. На территории нового города, построенного по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в соответствии с концепцией «умный город», возведено 336 объектов социально-культурного и иного назначения. В их числе – Дворец «Ruhyýet», здание хякимлика города Аркадаг, административные здания различных ведомств, Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова, гостиница «Märkaw», Государственный конный цирк имени Гёроглы, средние профессиональные учебные заведения, библиотека имени Довлетмаммета Азади, стадион на 10 тысяч мест, многопрофильные спортивный комплекс и спортивный центр, многопрофильная больница на 350 мест, Онкологический центр на 150 мест, Центр охраны здоровья матери и ребёнка на 150 мест, Центр «Скорой помощи», Дом здоровья, Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова и другие. При строительстве объектов применялись экологически чистые материалы, органично использовались лучшие традиции национального зодчества и современные тенденции в области декора. С целью обеспечения населения жильём построены 258 двух-, пяти-, семи- и девятиэтажных жилых домов, комплекс зданий социального и иного назначения, в том числе детские сады, школы, другие специализированные учебные заведения, учреждения сфер здравоохранения, культуры, торговли, услуг, спортивные объекты, административные здания.

В городе Ашхабад сданы в эксплуатацию около 90 современных жилых домов, в том числе 73 двух­этажных коттеджа в жилом массиве Чоганлы, 14 четырёхэтажных домов в Бюзмейинском этрапе, 2 девяти­этажных дома в жилом комплексе Парахат. Также были построены и сданы в эксплуатацию 4 четырёхэтажных дома на территории дайханского объединения Махтумкули этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, 2 четырёхэтажных дома в городе Мары и 1 четырёхэтажный дом в городе Байрамали Марыйского велаята.

Введены в строй комплекс ангаров в Международном аэропорту Ашхабада, коневодческий комплекс правоохранительных органов Туркменистана на 500 лошадей в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, административное здание велаятской государственной нотариальной конторы и велаятской коллегии адвокатов отдела адалат Балканского велаята, три воинские части в городе Балканабат, административные здания отдела полиции в городе Губадаг Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята и в Тахтабазарском этрапе Марыйского велаята, здания аптеки в городе Мары Марыйского велаята и городе Керки Керкинского этрапа Лебапского велаята.

1 сентября 2023 года, в День знаний и студенческой молодёжи, в городе Аркадаг состоялось торжественное открытие современных учебных заведений – Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, Педагогической средней профессиональной школы имени Бердымухамеда Аннаева, Медицинской средней профессиональной школы имени Сачлы Дурсуновой, Специализированной школы искусств имени Сахы Джепбарова, Детской школы искусств имени Шукура бахши, специализированных учебно-воспитательных комплексов, включающих в себя школьные и дошкольные отделы на 320 и 720 мест, девяти детских садов. В этот же день в столице прошла церемония торжественного открытия нового комплекса зданий Академии государственной службы при Президенте Туркменистана. Состоялась закладка нового комплекса зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института в городе Ашхабад, Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди в городе Туркменабат, дополнительного учебного корпуса на территории Государственного энергетического института в городе Мары. В Ахалском велаяте сданы в эксплуатацию средние школы на 960 мест в селе Акдепе Бахерденского этрапа, на 600 мест – в селе Беркарар генгешлика Кичи ага Серахсского этрапа, а также три школы в Каахкинском этрапе: на 400 мест – в селе Говшут, на 600 мест – в селе Шукур бахши, на 400 мест – в селе Гарахан. Кроме того, открылся детский сад на 320 мест в городе Теджен.

Помимо этого, в первый день нового учебного года в торжественной обстановке были сданы в эксплуатацию новые школы на 320 мест в селе Гызылбайыр Этрекского этрапа Балканского велаята, а также на 600 мест – в городе Сакар Саятского этрапа, на 960 мест – в городе Фараб и на 600 мест – в селе Гызыляп генгешлика Зергер Чарджевского этрапа, на 500 мест – в городе Сейди Дяневского этрапа, на 500 мест – в селе Акяп генгешлика Эсенменгли Халачского этрапа, на 790 мест каждая – в городе Койтендаг и генгешлике Мегеджик Койтендагского этрапа, на 210 мест – в селе Дайхан генгешлика Бургучы того же этрапа.

Также состоялись открытия детского сада на 160 мест в генгешлике Говак Керкинского этрапа Лебапского велаята, школ на 900 мест – в селе Бори генгешлика Гызылгум Сакарчагинского этрапа и на 960 мест – в селе Союналыбеден генгешлика Агзыбирлик Иолотанского этрапа Марыйского велаята, детского сада на 320 мест – в жилом массиве Гёкдже города Мары.

Сегодня успешно решаются задачи по модернизации строительной отрасли, созданию новых предприятий, изготавливающих стройматериалы, увеличению объёмов выпуска импортозамещающей продукции, внедрению в производство инновационных технологий.

Как известно, производство цемента является важным направлением национальной промышленности. В настоящее время на цементных заводах «Bäherden», «Balkan» и «Lebap» Министерства промышленности и строительного производства выпускаются различные марки портландцемента, соответствующие мировым стандартам. На предприятии «Türkmen aýna önümleri» производится 1 миллион квадратных метров тонированного, 100 тысяч квадратных метров ламинированного, 300 тысяч квадратных метров закалённого стекла и 400 тысяч квадратных метров стеклопакетов. Кроме того, здесь выпускают закалённое стекло по технологии «флоат». Также в Геок­тепинском этрапе Ахалского велаята осуществляется строительство дополнительного цеха по производству 100 тонн стекольной продукции в сутки.

На государственном предприя­тии «Türkmendemirönümleri» производственной мощностью 60 тысяч тонн продукции в год выпускают строительную арматуру различных размеров. Предприятия «Demir­betonönümleri», «Demirbeton­konstruksiýa» производят панельные материалы и железобетонные конструкции, облицовочные плиты и плиты перекрытия, лестничные площадки, осветительные и железобетонные столбы. На Яшлыкском керамзитовом заводе выпускают керамзит для крыш зданий.

Нерудные материалы, производимые в карьерных управлениях и хозяйствах Министерства промышленности и строительного производства, широко применяются на стройках страны. Трубы различного диаметра и дополнительные устройства, используемые при прокладке трубопроводов, гибкие ограждения, одноразовые пластиковые контейнеры, стаканчики и другую полимерную продукцию изготовливают на заводе «Polimer önümleri».

С целью создания электронной промышленности страны в отрасли налажено производство электронной и электротехнической продукции. ХО «Aýdyň gijeler», созданное совместно с Министерством промышленности и строительного производства, выпускает различную конкурентоспособную электронную продукцию. Среди них – приборы освещения автомобильных дорог, обучающие компьютеры для детей, ноутбуки, смарт-телевизоры «Zemin», «Tolkun» и «Älem», кнопочные телефоны «Körpe», смартфоны «Milli», моноблоки «Şowly», бытовые кондиционеры «Mylaýym», кулеры «Teşne», роутеры «Uçgun» и планшеты «Aýtab». Также здесь налажено производство пластиковых карт, в том числе банковских, идентификационных, сим-карт и других. Помимо этого, предприятие производит алюминиевые торшеры и столбы освещения, ведётся подготовка к производству LED дорожных знаков и фонарей. В этом году предприятием произведено более 76 тысяч компьютеров «Bilimli», которые были подарены первоклассникам от имени Президента Туркменистана и Героя-Аркадага.

На ОАО «Senagat tehnologiýalary», созданном при участии государственного предприятия «Nebitmaş» Министерства промышленности и строительного производства и индивидуального предприятия «Algap», получен образец базальтового волокна для производства композитной арматуры, заменяющей стальную арматуру. Также здесь налажено производство стекловолокна из стекольных отходов. В настоящее время также ведутся разработки по производству композитной арматуры из полученного стекловолокна.

В Койтендагском карьерном управлении начато производство сухой строительной смеси для укладки кафеля и керамики, при участии Балканского карьерного управления создано ОАО «Türkmen kaolin», на предприятии «Demir mehaniki» налажено производство подземных противопожарных гидрантов.

В настоящее время в Бахерденском этрапе Ахалского велаята и Койтендагском этрапе Лебапского велаята продолжается строительство цементных заводов проектной мощностью 1 миллион тонн в год каждый. Также в Бахерденском этрапе ведётся строи­тельство завода по производству 3,3 миллиона квадратных метра керамической плитки и 120 тысяч единиц санфаянсовых изделий в год.

За годы независимости проведена масштабная работа по строительству электростанций во всех регионах страны, увеличению мощностей вырабатываемой энергии, реконструкции и прокладке многих тысяч километров линий электропередачи. Сейчас на базе Министерства энергетики функционируют 12 ГЭС общей мощностью 6943,2 МВт, 7 производственных объединений электросети, высшее учебное заведение, среднее профессиональное учебное заведение, тысячи километров воздушных линий электропередачи и строительно-монтажные предприятия по их прокладке.

В целях увеличения объёмов вырабатываемой электроэнергии и модернизации предприятия на Бюзмейинской ГЭС были установлены газотурбины известной американской компании «General electric», для бесперебойного обеспечения Дашогузского велаята электроэнергией построена станция «Serdar» напряжением 500кВ. Кроме того, введена в строй Балканабатская ГЭС с тремя газотурбинами общей мощностью 126,4 МВт. Также были сданы в эксплуатацию Ашхабадская и Дашогузская ГЭС. Для обеспечения планового ремонта и обслуживания энергетического оборудования в июле 2022 года при участии Президента Сердара Бердымухамедова в Бюзмейинском этрапе столицы был торжественно открыт Центр по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования.

Помимо этого, в целях успешного продвижения провозглашённой Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым энергетической дипломатии по расширению маршрутов и увеличению объёмов поставок турк­менской электроэнергии, а также налаживанию сотрудничества с соседними странами в области электроэнергетики в феврале 2020 года началась реализация проекта по прокладке туркменского участка высоковольтной линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

В августе 2021 года завершено строительство электростанции и двухцепной ЛЭП мощностью 220 кВ от Марыйской ГЭС до туркмено-афганской границы протяжённостью 265 километров.

В целях создания кольцевой энергосистемы страны Героем-Аркадагом было инициировано строительство подстанций и высоковольтных воздушных линий электропередачи на магистралях Ахал–Балкан, Балкан–Дашогуз и Ахал–Мары. В 2021 году введена в эксплуатацию часть данной кольцевой энергосистемы Ахал–Балкан. В настоящее время на участках Балкан–Дашогуз и Ахал–Мары кольцевой системы ведутся строительно-монтажные работы, которые планируется завершить к концу 2023 года. Также в Кизыларватском этрапе Балканского велаята осуществляется строительство универсальной электростанции мощностью 10 МВт, а на территории Балканского велаята – комбинированной электростанции мощностью 1574 МВт и необходимых систем электропередачи для подключения к общей энергосистеме.

Туркменистан очень ответственно подходит к вопросам охраны окружающей среды в энергетической сфере. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного электроснабжения современных социальных объектов и сооружений, промышленных комп­лексов, возводимых в стране, разрабатываются инновационные проекты по производству электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной и ветровой.

Согласно соответствующему Постановлению главы государства в Кизыларватском этрапе Балканского велая­та стартовало строительство первой многопрофильной солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 МВт. Инфраструктурный объект будет производить экологически чистую энергию, обеспечивая надёжное и бесперебойное электроснабжение населённых пунктов, которые будут созданы вокруг Туркменского озера «Altyn asyr».

В наше время невозможно представить повседневную жизнь людей, экономическое развитие государст­ва без химической продукции. Учитывая важные задачи, стоящие перед отраслью, Государственным концерном «Türkmenhimiýa», в состав которого входят современные предприятия химической промышленности, реализуются комплексные меры по строительству крупных современных производств и модернизации существующих.

В этой сфере особое внимание уделяется расширению выпуска минеральных удобрений. Огромные запасы природного газа нашей страны обусловили создание новых мощностей по производству азотных удобрений, в частности, карбамида. В настоящее время в составе Госконцерна действуют три завода по выпуску аммиака и карбамида: «Tejenkarbamid», «Marykarbamid» и «Garabogazkarbamid». На этих заводах при производстве аммиака и карбамида используются передовые технологии, а экологически чистые, соответствующие мировым стандартам высококачественные карбамидные удобрения бесперебойно поставляются как в зарубежные страны, так и отечественным сельхозпроизводителям.

Производственное объединение «Maryazot» производит аммиачно-нитратное удобрение, пользующееся высоким спросом у сельхозпроизводителей страны. Также построен и введён в эксплуатацию Гарлыкский калийный горно-рудный комплекс, производящий калийные удобрения, пользующиеся большим спросом на мировом рынке. Что касается фосфорных удобрений, то химический завод в Туркменабате является единственным предприятием, выпускающим необходимые для сельского хозяйства аммонийно-суперфосфатные удобрения. На базе этого предприятия построен и введён в эксплуатацию новый завод по производству серной кислоты.

Наряду с выпуском минеральных удоб­рений планируется производство йода, брома и бромной продукции за счёт освоения гидроминеральных ресурсов страны, в частности, залива Гарабогаз кёл. С этой целью на заводах «Balkanabat» и «Bereket» в Балканском велаяте было налажено производство йода. Также на заводе «Guwlyduz» производится йодированная пищевая соль, которая повседневно используется населением, и техническая соль для промышленных целей. В настоящее время планируется увеличить объёмы производства зерновой соли, добываемой из озера «Guwly», и за счёт этого повысить производство высококачественной поваренной соли, используя её как сырьё в выработке кальцинированной и каустической соды, которая широко применяется в народнохозяйственной сфере.

В последние годы в стране осуществляется масштабная работа по развитию дорожного строительст­ва, созданию новых международных транспортных коридоров, увеличению объёмов грузовых и пассажирских перевозок. Благодаря предпринимаемым мерам модернизируется дорожно-транспортная инфраструктура, на основе передовых технологий строятся новые автомагистрали и мосты.

В целях повышения эффективности работ в данной сфере и дальнейшей модернизации системы дорожного строительства в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана в феврале 2022 года было создано Государственное агентст­во по управлению строительством автомобильных дорог.

В настоящее время подведомственные Государственному агентству по управлению строительством автомобильных дорог учреждения и предприятия дорожного строительства ведут работы по сооружению автотрасс Туркменбаши–Фараб и Ашхабад–Каракумы–Дашогуз общей протяжённостью 1676 километров. В целях обеспечения международного уровня транзитных пассажиро- и грузоперевозок была завершена прокладка участка Ашхабад–Теджен высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат протяжённостью 600 километров. Торжественная церемония ввода в строй этой трассы состоялась 29 октября 2021 года. Также планируется сооружение автодороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана протяжённостью 252 километра, Туркменабат–Газоджак–Дашогуз протяжённостью 544 километра, Мары–Серхетабат протяжённостью 330 километ­ров, Гумдаг–Эсенгулы–Этрек–Гудролум протяжённостью 307 километров.

8 августа 2022 года состоялась закладка фундамента нового автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл вдоль автотрассы Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана. Планируется, что сооружение двухполосного автодорожного моста протяжённостью 354 метра и шириной 21 метр будет завершено в 2024 году.

В результате коренных преобразований наша беломраморная столица всё увереннее утверждается в статусе одного из красивейших и комфортных для проживания городов мира. Развитие Ашхабада, совершенствование его инфраструктуры с расчётом на долгосрочную перспективу выступает в числе ключевых векторов новаторской градостроительной политики, проводимой главой Туркменистана.

Как подчёркивается в книге Героя-Аркадага «Мой белый город Ашхабад», сегодня наша столица является политическим, экономическим, интеллектуальным и культурным центром страны. Наряду с тем, что беломраморный Ашхабад становится ещё более красивым и образцовым для проживания городом, он превращается в современный мегаполис. Это отражается на бесперебойной работе всех систем жизнеобеспечения и его внешнем облике.

Превращение Ашхабада в цветущий сад неразрывно связано с вопросами внедрения современных инструментов и методов улучшения воздействия на окружающую среду, а также передовых мировых практик. Сегодня эти вопросы находятся в центре внимания всего мирового сообщества. 1 мая 2020 года город Ашхабад стал членом Всемирной федерации туристических городов, что открывает перед столицей новые возможности для развития и расширения различных туристических направлений.

В апреле 2022 года Ашхабаду присвоен Международный сертификат за содействие и вклад в инициативу Европейской экономической комиссии ООН «Деревья в городах» посредством озеленительных акций.

В настоящее время проводится соответствующая работа по включению Ашхабада в творческую сеть городов ЮНЕСКО. В 2022 году предприняты меры, связанные с включением Ашхабада в Глобальную сеть креативных городов Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры в категории «Дизайн», в рамках которых в столице прошли Ашхабадский форум «Дизайн-2022» и Международная выставка «Дизайн без границ».

В 2024 году будет широко отмечаться 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Открытие в следующем году культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги, возводимого в южной части Ашхабада, станет своеобразным стартом масштабных торжеств по случаю знаменательной даты. Высота скульптуры поэта составляет 60 метров, а общая площадь монументального комп­лекса – 76 гектаров. Здесь же предусмотрены фонтаны, зоны отдыха, навесы и автопарковки.

В целом строительно-промышленный комплекс Туркменистана встречает 32-ю годовщину независимости страны достойными трудовыми победами. И в основе высоких достижений – неустанные усилия Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Героя­Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова./// первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан» от 14 сентября 2023 г.

#экономикаТуркменистана, #строительство, #промышленность, #электроэнергетика