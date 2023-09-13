Министры иностранных дел Туркменистана и Таджикистана обсудили вопросы стратегического партнерства между двумя странами

13 сентября 2023 года в городе Душанбе состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных Таджикистана Сироджиддин Мухриддином.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы таджикско-туркменского стратегического партнерства, сообщает МИД Таджикистана.

Основное внимание было уделено ходу подготовки Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета Глав государств – учредителей МФСА, которые состоятся 14-15 сентября 2023 года в городе Душанбе.///nCa, 13 сентября 2023 г.

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