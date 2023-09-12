News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Город Аркадаг и Петербург налаживают прямое сотрудничество

Город Аркадаг и Петербург налаживают прямое сотрудничество

By

Делегация Петербурга по главе с губернатором города Александром Бегловым посетила новый город Аркадаг, который станет партнером города на Ниве. Договоренность об этом достигнута на встрече Беглова с хякимом Аркадага Шамухамметом Дурдылыевым.

Руководители Петербурга и Аркадага подписали Соглашение между хякимликом города Аркадаг и правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах и План мероприятий «Дорожная карта» по сотрудничеству между хякимликом города Аркадаг и правительством Санкт-Петербурга в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2023-2027 годы.

По словам петербургского губернатора, перспективными направлениями сотрудничества могут стать промышленность, наука, IT-технологии, образование, в том числе школьные и межвузовские обмены, туризм, включая медицинский и оздоровительный.

Беглов предложил организовать встречи отраслевых специалистов по обмену опытом и пригласил руководство Аркадага посетить Петербург.

«Строительство нового города – свидетельства высокого уровня развития и процветания страны», – отметил Александр Беглов. Он подчеркнул, что Петербург настроен на активное развитие делового и гуманитарного сотрудничества, и для этого есть все необходимые ресурсы. ///nCa, 12 сентября 2023 г.

 

#Туркмено-российские_отношения, #Санкт-Петербург, #Туркменистан, #Россия, #Беглов, #городАркадаг

Related posts:

  1. В Ашхабаде с визитом находится губернатор Санкт-Петербурга – запланированы встречи с руководством Туркменистана – город Аркадаг и Санкт-Петербург подпишут соглашение
  2. Туркмено-российские гуманитарные отношения –  в фокусе встречи Аркадага Бердымухамедова с Губернатором Санкт-Петербурга
  3. Губернатор Санкт-Петербурга предлагает продвигать туркменскую продукцию на российском рынке
  4. Город Аркадаг объявлен городом государственного значения
  5. Город Аркадаг открывает широкие перспективы для сотрудничества с международными организациями
  6. Город Аркадаг в Туркменистане – официальное открытие создает возможности для инклюзивного партнерства
  7. Президент Туркменистана и Губернатор Санкт-Петербурга обсудили перспективы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах
  8. Город Аркадаг – новый центр Ахалского велаята Туркменистана
  9. Визит Губернатора города Санкт-Петербург в Ашхабад
  10. Город Аркадаг – умный, экологичный, устойчивый
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan