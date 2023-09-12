Город Аркадаг и Петербург налаживают прямое сотрудничество

Делегация Петербурга по главе с губернатором города Александром Бегловым посетила новый город Аркадаг, который станет партнером города на Ниве. Договоренность об этом достигнута на встрече Беглова с хякимом Аркадага Шамухамметом Дурдылыевым.

Руководители Петербурга и Аркадага подписали Соглашение между хякимликом города Аркадаг и правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах и План мероприятий «Дорожная карта» по сотрудничеству между хякимликом города Аркадаг и правительством Санкт-Петербурга в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2023-2027 годы.

По словам петербургского губернатора, перспективными направлениями сотрудничества могут стать промышленность, наука, IT-технологии, образование, в том числе школьные и межвузовские обмены, туризм, включая медицинский и оздоровительный.

Беглов предложил организовать встречи отраслевых специалистов по обмену опытом и пригласил руководство Аркадага посетить Петербург.

«Строительство нового города – свидетельства высокого уровня развития и процветания страны», – отметил Александр Беглов. Он подчеркнул, что Петербург настроен на активное развитие делового и гуманитарного сотрудничества, и для этого есть все необходимые ресурсы. ///nCa, 12 сентября 2023 г.

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