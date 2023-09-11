Dragon Oil – бриллиантовый спонсор XXVIII Международной Конференции и Выставки «Нефть и Газ Туркменистана-2023»

В Ашхабаде началась активная подготовка к XXVIII Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – 2023», которые состоятся 25-27 октября 2023 года. Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнебит», Торгово-промышленная палата Туркменистана, и Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнерстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании GaffneyCline.

Стало известно о том, что в работе конференции и выставки примут участие рекордное количество руководителей ведущих международных энергетических компаний, глав международных организаций и ведущих мировых финансовых институтов, которые поделятся опытом и обсудят региональные и мировые тенденции, оказывающие влияние на развитие нефтегазового комплекса Туркменистана.

Бриллиантовым партнером ежегодного мероприятия станет известная международная компания по разведке, разработке и добыче нефти и газа – компания «Dragon Oil». Представитель эмиратских бизнес кругов является постоянным участником и спонсором медийных нефтегазовых мероприятий организуемых в Туркменистане. В качестве своего ориентира в создании и обеспечении устойчивого бизнеса компания «Dragon Oil» использует высокие показатели в области охраны окружающей среды.

Политика «Открытых дверей» Туркменистана способствовала созданию наиболее благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, доля которых растет каждый год. Интересом иностранных партнеров послужили колоссальные ресурсы страны.

Партнерство между Туркменистаном и компанией «Dragon Oil» служит примером взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества. Эмиратская компания ведет свою деятельность в Туркменистане с 2000 года на основе Соглашения о разделе продукции. Основным видом деятельности компании «Dragon Oil» в Туркменистане является добыча углеводородов на договорной территории «Челекен» в Каспийском море посредством разработки нефтяных месторождений Джейтун и Джигалыбег. Компания «Dragon Oil» инвестировала в проект более 8 миллиардов долларов США.

Компания «Dragon Oil» выполнила строительство целого ряда эксплуатационных морских стационарных платформ, с которых были пробурены десятки новых скважин. За время своей деятельности на территории Туркменистана компанией были построены эксплуатационные и узловые морские стационарные платформы, проведен капитальный ремонт существующих скважин, реконструкция и переоснащение всех звеньев системы разработки нефтяных месторождений. Компания «Dragon Oil» из года в год подтверждает свой статус надежного партнера Туркменистана, делающим акцент на экологически безопасной добыче углеводородов.

Высокие показатели выполнения работ и успешное сотрудничество создали фундамент для подписания контракта между Государственным концерном «Türkmennebit» и компанией «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.» о продлении действия Соглашения о разделе продукции до 1 мая 2035 года. Основной задачей компании «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.» является увеличение добычи сырой нефти с месторождений договорной территории «Челекен».

Помимо своей основной деятельности, связанной с добычей углеводородов с договорной территории, компания «Dragon Oil» не первый год инвестирует в программы обучения и повышения квалификации местных кадров. В рамках проводимой программы корпоративной социальной ответственности, компания выполнила более 400 проектов, направленных на развитие образования, культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни. На сегодняшний день персонал компании насчитывает более 2000 сотрудников, подавляющее большинство из которых являются гражданами Туркменистана.

Компания выступила одним из спонсоров Чемпионата мира по тяжелой атлетике, прошедшего в ноябре в 2018 в Ашхабаде, оказала содействия в открытии в Туркменистане отделения Международного союза инженеров-нефтяников, профинансировала звукозапись произведений Нуры Халмаммедова по случаю юбилея композитора.

Особый подход компания «Dragon Oil» применяет к реализации благотворительных проектов. Среди бенефициаров – общественная организация «Ýeňme», Общество инвалидов Туркменистана, Национальный параолимпийский комитет, Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями, Национальный центр специальной олимпиады и прочие организации. ///nCa, 11 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen-Forum)

#OGT2023, #Туркменистан, #нефть, #газ, #энергетика, #конференция, #DragonOil