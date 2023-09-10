В Ашхабаде с визитом находится губернатор Санкт-Петербурга – запланированы встречи с руководством Туркменистана – город Аркадаг и Санкт-Петербург подпишут соглашение

Губернатор Александр Беглов во главе официальной делегации Правительства Санкт Петербурга прибыл в воскресенье, 10 сентября, в столицу Туркменистана – Ашхабад, сообщает администрация Санкт-Петербурга.

В Ашхабаде Беглов встретится с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Планируется обсудить вопросы сотрудничества в экономической, гуманитарной и социальной сферах, а также проекты, которые петербургские компании реализуют в Туркменистане.

В рамках визита запланированы встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, Министром иностранных дел Рашидом Мередовым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Туркменистане Иваном Волынкиным.

Александр Беглов отметил, что Санкт‑Петербург придает огромное значение укреплению деловых и дружественных связей с Туркменистаном.

«Наше сотрудничество полностью отвечает политике углубления стратегического партнёрства и договорённостям, которые были достигнуты между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым», – подчеркнул губернатор.

Беглов также посетит новый город Туркменистана – Аркадаг. В ходе встречи с хякимом города Шумухамметом Дурдылыевым будет подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт‑Петербурга и Хякимликом города Аркадаг в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

В программе визита также – посещение инфраструктурных объектов, которые построила в Туркменистане петербургская компания «Возрождение».

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В первый день визита в Туркменистан Губернатор Александр Беглов встретился с проживающими в Ашхабаде жителями блокадного Ленинграда – Галиной Мамедовой и Марией Аванесовой. Встреча прошла в формате чаепития в Посольстве Российской Федерации.

В ходе встречи Беглов сообщил, что по решению Правительства Санкт‑Петербурга всем блокадникам, где бы они не проживали, будет вручен памятный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«В России и Туркменистане память о войне и блокаде – священна. По поручению Президента Владимира Владимировича Путина расширена экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда, создан Институт истории обороны и блокады Ленинграда. По инициативе ветеранов у музея открыты памятники Блокадному учителю и Блокадным медикам», – сказал глава Санкт-Петербурга.

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В воскресенье Александр Беглов побывал в совместной российско-туркменской школе имени А.С.Пушкина.

Он встретился с педагогами и подарил школе комплект учебников истории России для учащихся 11 класса.

Губернатор отметил, что школа выполняет важную миссию центра российской культуры в Ашхабаде и поблагодарил коллектив за сохранение традиций российского образования. ///nCa, 10 сентября 2023 г. (Фото: Администрация санк-Петербурга)

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