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НАТО подчеркивает роль Туркменистана как ключевого партнера в Центральной Азии

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7 сентября, Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов вручил верительные грамоты Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в качестве главы миссии Туркменистана при НАТО.

В рамках церемонии была организована двусторонняя встреча, на которой стороны обсудили состояние сотрудничества между Туркменистаном и альянсом.

В ходе встречи была подчеркнута важность совместной работы. В частности, стороны упомянули успешно реализованные программы сотрудничества в образовательном секторе и выразили готовность укреплять отношения в приоритетных для сторон направлениях.

Посол выделил основные принципы внешней политики Туркменистана, основанные на постоянном нейтралитете, миролюбии, добрососедских отношениях и демократии.

Он также подчеркнул, что военная стратегия Туркменистана имеет исключительно оборонительный характер, подтверждая приверженность страны укреплению мировой безопасности и мира, а также защите национальных интересов и обеспечению собственной военной безопасности.

Генеральный секретарь НАТО отметил важность роли Туркменистана как ключевого партнера в Центральной Азии, особенно в области региональной стабильности и безопасности.

Особый акцент был также сделан на ключевой роли страны в оказании гуманитарной помощи Афганистану.

В ходе встречи были обсуждены основные направления сотрудничества, включая региональную стабильность, управление чрезвычайными ситуациями и кибербезопасность.///nCa, 9 сентября 2023 г.

 

 

#НАТО, #Туркменистан, #региональная_безопасность, #Афганистан

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