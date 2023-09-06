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Министры иностранных дел Туркменистана и Франции подписали программу сотрудничества на 2024-2026 гг.

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Во вторник, 5 сентября, заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Париже с Министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министры поприветствовали положительную динамику двусторонних отношений, чему способствует как расширение политических обменов, так и перспективы развития двусторонних отношений, особенно в экономической сфере с упором на экологический, энергетический и инфраструктурный секторы.

Стороны договорились продолжить обмен мнениями, уделяя особое внимание вопросам, представляющим взаимный интерес, связанным с сокращением выбросов метана и управлением водными ресурсами.

В ходе беседы также обсуждались основные региональные и международные кризисы.

Министр Катрин Колонна подчеркнула важность стабильности в Центральной Азии и высоко оценила приверженность Туркменистана поддержке международного порядка, основанного на праве и уважении норм и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

В заключении встречи министры подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы между министерствами иностранных дел и декларацию о намерениях, касающейся сотрудничества в области образования.

Ранее Мередов встретился с дипломатическим советником президента Франции по вопросам континентальной Европы, Турции и Балкан Бертраном Бухсвалтером и провел встречу с французским бизнес-сообществом.///nCa, 6 сентября 2023 г. (источник фото – Министерство Европы и Иностранных дел Франции)

 

#Франция, #Туркменистан, #Туркмено-французские_отношения, #внешняяполитика, #РашидМередов

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